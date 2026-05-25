Fabian zaginął po imprezie. Po latach wyszła na jaw makabryczna prawda

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-05-25 14:32

Napadli nastolatka i zabili go ze szczególnym okrucieństwem - teraz idą za kratki. Łukasz B. (42 l.), Jan K. (33 l.) i Radosław M. (33 l.) zostali skazani na 25 lat więzienia, bo na 17-letnim Fabianie Zydorze zemścili się za narkotykowy dług. Szczegóły w artykule.

Fabian Zydor (17 l.) zaginął 30 października 2016 roku. Po spotkaniu z kolegami nie wrócił do domu, chociaż do przejścia miał zaledwie 800 metrów. 

To był zwykły, normalny dzień. Rano był u kolegi, potem wrócił się i około 17.00 - znów wyszedł na domówkę ze znajomymi - mówiła w Sądzie Okręgowym w Koninie w czasie pierwszego dnia rozprawy Patrycja (28 l.), siostra Fabiana. 

Gdy następnego dnia okazało się, że Fabian nie wrócił, kobieta zaczął go szukać. 

Dzwoniłam, przeszukałam wszystkie miejsca, sprawdzałam piwnice, strychy i garaże - opowiada.

Chłopaka nigdzie nie było. 

Oni tam pili alkohol, bawili się, wygłupiali, ale dowiedziałam się, że w pewnym momencie mój brat tam płakał - mówi kobieta. 

Fabian wyszedł sam, ale do domu nigdy nie dotarł. Nic nie dały ogłoszenia o poszukiwaniach ani praca prywatnego detektywa. Dopiero, gdy po latach udało się rozwikłać zagadkę tajemniczego zniknięcia Fabiana.

Po dwóch latach żmudnego śledztwa policjanci w końcu rozwikłali tę potworna zagadkę i zatrzymali trzech mężczyzn. To mieszkańcy sąsiedniej miejscowości. Przyjechali do Tarnowej specjalnie po Fabiana. Szukali go w domu, a gdy tam nie znaleźli, pojechali do centrum wsi, gdzie natknęli się na niego właśnie wracającego do domu po imprezie. Szczegóły zbrodni są wstrząsające.

Radosław M. Łukasz B. i Jan K. porwali Fabiana, założyli mu na głowę materiałowy worek i wciągnęli do samochodu. Potem pojechali w okolicę mostu nad rzekę. Tam wyciągnęli go z auta i brutalnie pobili. Gdy nastolatek padł na ziemię i przestał się ruszać, jeden z mężczyzn - zdaniem prokuratury to Radosław M. - całym ciężarem swojego ciała stanął na jego głowie. Potem rozebrali Fabiana, włożyli do worka, który obciążyli dodatkowymi przedmiotami i… wrzucili do Warty. Zdaniem prokuratury, zrobili to, bo Fabian miał u nich dług za narkotyki. Mężczyźni razem wywieźli też innego człowieka do lasu i brutalnie pobili. Tamten porwany przeżył. Fabian Zydor, jak ustaliła policja i prokuratura, zginął.

Ciała Fabiana Zydora nigdy nie odnaleziono.

Tajemnica zniknięcia Fabiana Zydora rozwiązana?
Galeria zdjęć 10

Radosław M. Łukasz B. i Jan K. w czasie procesu nie przyznawali się do zabójstwa. 

Nie znam Fabiana, nigdy go nie spotkałem, nie mam pojęcia, co mogło się z nim stać - powiedział na rozprawie sądowej Łukasz B. 

Sąd Okręgowy w Koninie nie miał jednak wątpliwości, że nie jest to prawda i skazał całą trójkę na 25 lat więzienia. Wobec oskarżonego Radosława M. zastosowano szczególne ograniczenie dotyczące możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Zgodnie z decyzją sądu będzie ono mogło nastąpić dopiero po odbyciu minimum 20 lat kary. Wyrok nie jest prawomocny.

Poszukiwania ciała zaginionego Fabiana Zydora
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKOPOLSKIE