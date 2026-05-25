Pracownicy Dino mają dość! Trzy dni protestu i mocne zarzuty wobec firm [ZDJĘCIA]

Pracownicy Dino mają dość! Trzy dni protestu i mocne zarzuty wobec firm

Przed siedzibą spółki pojawili się przedstawiciele OPZZ Konfederacji Pracy w Handlu, pracownicy z różnych regionów Polski, a także osoby wspierające protest. Organizatorzy zapowiadają całodobową pikietę i utworzenie miasteczka namiotowego, które ma funkcjonować do środy.

Przypomnijmy - protest jest kolejnym etapem konfliktu między częścią pracowników a kierownictwem sieci. Wcześniej związkowcy przeprowadzili strajk ostrzegawczy.

Protestujący zwracają uwagę przede wszystkim na braki kadrowe, przeciążenie obowiązkami oraz presję w pracy. Krytykują również monitoring pracowników i sposób traktowania zatrudnionych osób.

Dość wyciskania ludzi jak cytryny za groszowe wynagrodzenia! Dość pracy ponad siły, wiecznej inwigilacji kamerami i braku wsparcia! Dość łamania praw pracowniczych i deptania wolności związkowych! – podkreślają organizatorzy protestu.

Związkowcy zapowiadają, że jeśli sytuacja się nie zmieni, kolejnym krokiem może być strajk generalny.

Manifestacja może powodować utrudnienia w ruchu drogowym. Policja ostrzega kierowców przed możliwymi korkami na drodze krajowej nr 36, szczególnie na wjeździe do Krotoszyna od strony Smoszewa oraz na trasie w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego.

Funkcjonariusze apelują o ostrożność i wybieranie alternatywnych tras!