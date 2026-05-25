17 ciosów nożem i makabryczna tajemnica w Kaliszu. Sąsiedzi wyczuli odór

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-05-25 9:59

Prokuratura sfinalizowała śledztwo w sprawie głośnego morderstwa 53-letniej kobiety, do którego doszło w maju ubiegłego roku w Kaliszu. Sprawca brutalnie zadźgał swoją znajomą, a przez kolejne kilkanaście dni wracał na miejsce zbrodni. Kluczowe dla rozwikłania zagadki okazały się specjalistyczne badania entomologiczne. Mężczyzna może spędzić w więzieniu resztę życia.

To makabryczne wydarzenie wywołało ogromne poruszenie daleko poza granicami Kalisza.

W toku prokuratorskiego śledztwa dowiedziono, że 63-letni napastnik uderzył swoją ofiarę nożem aż 17 razy. Zwłoki 53-latki odkryto w jej mieszkaniu dopiero kilkanaście dni po tragicznym zdarzeniu. Co najbardziej szokujące, sprawca w tym czasie regularnie odwiedzał to miejsce, aby wyprowadzać na spacer i karmić czworonoga należącego do zmarłej. Ostatecznie to zaniepokojeni sąsiedzi, którzy wyczuli specyficzny odór na klatce schodowej i zauważyli długą nieobecność lokatorki, powiadomili służby. Finał tych poszukiwań okazał się brutalny.

Czytaj także: Ciało 53-latki leżało, a on wyprowadzał i karmił jej psa! Teraz wyznaje. "Obiecałem jej to"

Kaliski Sąd Okręgowy otrzymał już oficjalny akt oskarżenia przeciwko starszemu mężczyźnie. Aby śledczy mogli zamknąć ten etap, niezbędne było powołanie sztabu specjalistów z różnych dziedzin, w tym przede wszystkim biegłego z zakresu entomologii.

O szczegółach policyjnych ustaleń poinformował Maciej Meler, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Zabił kobietę, wyprowadzał jej psa
Galeria zdjęć 5

Z uwagi na zaawansowane zmiany oraz przeobrażenia pośmiertne w obrębie całego ciała zaistniała konieczność przeprowadzenia badań sekcyjnych oraz zabezpieczenia materiału biologicznego pozwalającego na podjęcie kluczowej dla sprawy - próby procesowego ustalenia konkretnej daty zgonu pokrzywdzonej. W tym celu właśnie prokurator powołał biegłego z zakresu badań entomologicznych, to jest biegłego zajmującego się badaniem m.in. owadów nekrofagicznych typowych przy biegu rozkładów zwłok ludzkich, gdzie biegły na podstawie analizy materiału z zabezpieczonymi owadami w konkretnym stadium rozwoju określił przybliżony czas zgonu, co pozwoliło tutaj na zatrzymanie - typowanego jako sprawca - mężczyzny.

Powołani z kolei biegli, kolejni biegli, ujawnili ślady biologiczne DNA pochodzące od podejrzanego na rękojeści noża, którym zadawał ciosy, a także na elementach ubioru.

Polecany artykuł:

Ostrów. Pozwoliła dziecku znęcać się nad kotem. Sprawa 47-latki wraca na wokandę

Przedstawiciel prokuratury zaznaczył również, że oskarżony wielokrotnie modyfikował swoje zeznania i podawał różne wersje wydarzeń, jednak ostatecznie oficjalnie przyznał się do popełnienia tej okrutnej zbrodni.

Zmieniając w toku śledztwa kilkukrotnie wersję, 63-latek nie przyznawał się początkowo do zarzutu zabójstwa. Dopiero skontrastowany z ustaleniami biegłych przedstawionymi przez prokuratora, opisał faktyczny przebieg zdarzenia, wskazując, że do zabójstwa doszło w trakcie tutaj towarzyskiego spotkania oraz, że po zabójstwie przychodził do tego mieszkania, gdzie ukryte były zwłoki, aby wyprowadzić i karmić należącego do pokrzywdzonej psa.

Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut zbrodni zabójstwa, uzyskał także opinię biegłych psychiatrów potwierdzających, że 63-latek może brać udział w toczącym się postępowaniu. Jak ustalił prokurator, mężczyzna był w przeszłości krany.

Podejrzany o morderstwo 53-latki od niemal dwunastu miesięcy przebywa w areszcie tymczasowym. Za popełniony czyn grozi mu kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywotniego więzienia. Rozpoczęcie procesu sądowego zaplanowano na nadchodzące tygodnie.

29-latek z Torunia zaatakował w nocy. Policjanci pokazali wszystko na nagraniu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki