Niemiecki hydraulik powiedział, jak wyczyścić muszlę klozetową, aby przestało z niej śmierdzieć. Nawet w czasie upałów z toalety pachnie czystością, a przy okazji nie zbiera się w niej kamień

Domowy sposób na czyszczenie muszli klozetowej, który domywa zacieki i kamień lepiej niż kupne płyny do WC

Pojawienie się kupnej chemii do czyszczenia ułatwiło domowe porządki. Nie znaczy to jednak, że nie istnieją inne, bardziej ekologiczne, rozwiązania. Obecnie coraz więcej osób decyduje się na rezygnacje z chemicznych detergentów na rzecz domowych sposobów. Również podczas czyszczenia toalety możesz sięgnąć po po takie metody. Nie tylko usuwaj one zacieki i bakterii z muszli klozetowej, ale również niweluje brzydkie zapachy.

Brzydkie zapachy ulatniające się z toalety to dość powszechny problem. Zdarza się, że dotyczy on problemów z kanalizacja, ale w większości przypadków jest znakiem, że muszla klozetową nie jest odpowiednio czyszczona. Problem nasila się zwłaszcza latem, gdy wysokie temperatury nasilają odór. Brzydkie aromaty z muszli klozetowej oznaczają, że najpewniej znajdują się w niej bakterie i to one odpowiadają za smród. W takim przypadku warto zadbać o jeszcze dokładniejsze domycie wszystkich zakamarków toalety. Wiele osób czyści jedynie odpływ i ścianki muszli klozetowej całkowicie pomijając kołnierz i jego zakamarki. To właśnie tam mogą żerować groźne dla zdrowia zarazki. Zawsze dokładnie szoruj kolorze muszli klozetowej. To podstawa czystości. Niemieccy hydraulicy zwracają także uwagę, że do czyszczenia muszli klozetowej możesz sięgnąć do ekologiczne rozwiązania. Najczęściej poleca się połączenie białego octu oraz czosnku. Wymycie muszli klozetowej octem usuwa bakterie i domywa wszelkiego rodzaju brud, w tym kamień oraz osady z wody. Ocet możesz mieszać z wodą, lub w razie większych zabrudzeń, używać go solo. Po skończonym czyszczeniu wrzuć do muszli klozetowej rozdrobnione ząbki czosnku i bez spłukiwania pozostaw je na kilka godzin. Czosnek świetnie usuwa brzydkie zapachy i działa antybakteryjnie.

Innym, często polecanym, sposobem na ekologiczne czyszczenie muszli klozetowej jest kwasek cytrynowy. Wystarczy, że sporą ilość kwasku cytrynowego wytrzesz w ścianki muszli i pozostawisz na kilka godzin. Podobnie jak ocet, kwasek cytrynowy usunie kamień oraz zacieki, a także delikatnie wybieli czyszczone powierzchnie. Dodatkowo zniweluje on brzydkie zapachy pozostawiając muszlę klozetową świeżą i pachnącą przez długi czas.

