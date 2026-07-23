Czy odcinać końcówki fasolki szparagowej? Katarzyna Bosacka tłumaczy

Fasolka szparagowa stanowi wyśmienity dodatek do obiadów.

Katarzyna Bosacka wskazuje, jak prawidłowo przyrządzać strączki.

Dowiedz się jak gotować warzywo i czy odcinanie końcówek jest konieczne.

Wakacyjny sezon trudno sobie wyobrazić bez fasolki szparagowej. Najczęściej serwujemy ją tradycyjnie, posypaną przyrumienioną na maśle bułką tartą. Warto pamiętać, że strączki świetnie komponują się z sałatkami czy daniami pokroju leczo. Zazwyczaj sięgamy po wersję żółtą, chociaż zielona odmiana także cieszy się popularnością. Przed gotowaniem należy przyjrzeć się jakości warzywa. Młode sztuki zachwycają sprężystością, jędrnością i głębokim kolorem, podczas gdy starsze egzemplarze są włókniste, co wydłuża proces obróbki termicznej. Co ciekawe, w przypadku żółtej odmiany, młode okazy mogą mieć lekko zielonkawy odcień. Ciekawą kwestią, którą na Instagramie poruszyła Katarzyna Bosacka, jest zasadność usuwania obu końcówek z każdego strączka.

Czy odcinać końcówki fasolki szparagowej? Katarzyna Bosacka podpowiada

Zazwyczaj powielamy domowe przyzwyczajenia i pozbawiamy warzywo obu końcówek przed wrzuceniem do garnka. Jednak Katarzyna Bosacka przekonuje, że powinno się odcinać wyłącznie tę twardą, włóknistą stronę. Drugi, cieńszy element można z powodzeniem zostawić, szczególnie gdy mamy do czynienia z młodą i jędrną fasolką. Takie podejście pozwala zatrzymać więcej smaku i uniknąć niepotrzebnego marnowania warzywa.

Nie musimy odcinać tego wąsatego ogonka. Wystarczy tylko ten łykowaty czubek. Wtedy fasolka pozostanie smaczniejsza - mówi w nagraniu Katarzyna Bosacka.

Jak gotować fasolkę szparagową, by była idealna?

Dziennikarka podzieliła się także swoimi trikami na idealną konsystencję po ugotowaniu. W przypadku młodych strączków wystarczy zaledwie 10 minut na ogniu, z kolei starsze wymagają gotowania od 15 do 20 minut. Zwróciła też uwagę na kluczowy błąd. Warzywo zawsze należy wrzucać do osolonego wrzątku, unikając zimnej wody. Ten zabieg gwarantuje zachowanie apetycznego koloru, odpowiedniej chrupkości i głębi smaku. Do garnka warto sypnąć odrobinę cukru, co świetnie podbije naturalną słodycz młodej fasolki. Należy pilnować czasu gotowania, aby uniknąć rozgotowania warzywa. Zbyt długa obróbka termiczna sprawia, że strączki robią się wodniste, tracą intensywną barwę i cenne witaminy, dlatego powinno się regularnie sprawdzać ich stopień miękkości.

Fasolka szparagowa. Jakie właściwości mają fasolowe strączki? Co można zrobić z fasolki szparagowej?

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