Tragedia młodej pary. 23-latek zostawił dwa listy, kilka godzin później znaleziono ciało jego ukochanej

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-23 13:27

Są nowe informacje w sprawie dwóch ciał znalezionych tego samego dnia w garażu na jednej posesji w Dłutowie (woj. mazowieckie). Prokuratura przejęła akta od policji i prowadzi dwa odrębne śledztwa. Śledczy ujawnili też nowe okoliczności dotyczące ostatnich dni i godzin życia 23-letniego chłopaka.

Włączona niebieska lampa błyskowa na dachu radiowozu z napisem Policja. O tragedii w Dłutowie przeczytasz na SE.
Autor: BŹ

Prokuratura prowadzi dwa oddzielne śledztwa

O sprawie pisaliśmy już w poniedziałek (21 lipca). Tego dnia policjanci dwa razy interweniowali na tej samej posesji w Dłutowie (woj. mazowieckie). Rano w garażu znaleziono ciało 23-letniego mężczyzny. Kilkanaście godzin później, w tym samym miejscu, ujawniono zwłoki 33-letniej obywatelki Ukrainy. Do tej pory śledczy nie informowali, czy oba zgony są ze sobą powiązane. Teraz pojawiły się nowe ustalenia.

Jak przekazała w rozmowie z reporterem „Super Expressu” szefowa Prokuratury Rejonowej w Płońsku Ewa Ambroziak, prokuratura przejęła od policji akta obu spraw.

Prokuratura przejęła od policji akta w obu sprawach. Są prowadzone oddzielnie. Wszczęto śledztwo z artykułu 151 Kodeksu karnego, to jest w sprawie namowy lub udzielenia pomocy w samobójstwie, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności − mówi prok. Ambroziak.

23-latek zostawił dwa listy pożegnalne

Jak wynika z ustaleń śledczych, w poniedziałek rano (21 lipca) policjanci znaleźli ciało 23-latka w garażu na posesji należącej do jego matki. Jak ustaliliśmy, mężczyzna popełnił samobójstwo. Funkcjonariuszy wezwała kobieta, która od godzin porannych bezskutecznie szukała syna.

23-latek zostawił dwa listy pożegnalne. Jeden był skierowany do rodziny, drugi do partnerki. Pisał w nich, że żegna się z życiem, ponieważ czuł, że nie ma oparcia w żadnej dziedzinie. To miały być motywy targnięcia się na własne życie.

Śledczy badają, co wydarzyło się przed śmiercią 33-latki

Partnerką 23-latka była 33-letnia obywatelka Ukrainy. Para była razem od trzech miesięcy i mieszkała w Warszawie. Według śledczych mogło dojść między nimi do rozstania. Mężczyzna przyjechał do domu swojej matki w piątek, kilka dni przed zdarzeniem. Teraz śledczy próbują odtworzyć przebieg wydarzeń z poniedziałku.

Badamy, co działo się między godziną 12:30 a 17:30, kiedy to w tym samym garażu dwie kobiety znalazły ciało 33-latki. Rodzina kobiety kwestionuje, czy targnęła się ona na życie dobrowolnie − dodaje prok. Ewa Ambroziak.

Sekcje zwłok mają odpowiedzieć na najważniejsze pytania

Zarządzono sekcje zwłok obu osób. Jedna zostanie przeprowadzona w Ciechanowie, druga w Warszawie. Mają one ustalić, czy przyczyną zgonów było powieszenie, czy też inna, a także czy w zdarzeniu brały udział osoby trzecie − podsumowała.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

  • 800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym
  • 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych
  • 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
Ramka pomocowa
Autor: MZ/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Sąd Najwyższy uchylił wyrok po zabójstwie na Nowym Świecie. Szokujący powód!
Sonda
Czy temat samobójstw powinien być częściej poruszany?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAMOBÓJSTWO