Tragedia młodej pary. 23-latek zostawił dwa listy, kilka godzin później znaleziono ciało jego ukochanej

Prokuratura prowadzi dwa oddzielne śledztwa

O sprawie pisaliśmy już w poniedziałek (21 lipca). Tego dnia policjanci dwa razy interweniowali na tej samej posesji w Dłutowie (woj. mazowieckie). Rano w garażu znaleziono ciało 23-letniego mężczyzny. Kilkanaście godzin później, w tym samym miejscu, ujawniono zwłoki 33-letniej obywatelki Ukrainy. Do tej pory śledczy nie informowali, czy oba zgony są ze sobą powiązane. Teraz pojawiły się nowe ustalenia.

Jak przekazała w rozmowie z reporterem „Super Expressu” szefowa Prokuratury Rejonowej w Płońsku Ewa Ambroziak, prokuratura przejęła od policji akta obu spraw.

− Prokuratura przejęła od policji akta w obu sprawach. Są prowadzone oddzielnie. Wszczęto śledztwo z artykułu 151 Kodeksu karnego, to jest w sprawie namowy lub udzielenia pomocy w samobójstwie, za co grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności − mówi prok. Ambroziak.

23-latek zostawił dwa listy pożegnalne

Jak wynika z ustaleń śledczych, w poniedziałek rano (21 lipca) policjanci znaleźli ciało 23-latka w garażu na posesji należącej do jego matki. Jak ustaliliśmy, mężczyzna popełnił samobójstwo. Funkcjonariuszy wezwała kobieta, która od godzin porannych bezskutecznie szukała syna.

23-latek zostawił dwa listy pożegnalne. Jeden był skierowany do rodziny, drugi do partnerki. Pisał w nich, że żegna się z życiem, ponieważ czuł, że nie ma oparcia w żadnej dziedzinie. To miały być motywy targnięcia się na własne życie.

Śledczy badają, co wydarzyło się przed śmiercią 33-latki

Partnerką 23-latka była 33-letnia obywatelka Ukrainy. Para była razem od trzech miesięcy i mieszkała w Warszawie. Według śledczych mogło dojść między nimi do rozstania. Mężczyzna przyjechał do domu swojej matki w piątek, kilka dni przed zdarzeniem. Teraz śledczy próbują odtworzyć przebieg wydarzeń z poniedziałku.

− Badamy, co działo się między godziną 12:30 a 17:30, kiedy to w tym samym garażu dwie kobiety znalazły ciało 33-latki. Rodzina kobiety kwestionuje, czy targnęła się ona na życie dobrowolnie − dodaje prok. Ewa Ambroziak.

Sekcje zwłok mają odpowiedzieć na najważniejsze pytania

− Zarządzono sekcje zwłok obu osób. Jedna zostanie przeprowadzona w Ciechanowie, druga w Warszawie. Mają one ustalić, czy przyczyną zgonów było powieszenie, czy też inna, a także czy w zdarzeniu brały udział osoby trzecie − podsumowała.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Autor: MZ/ Materiały prasowe