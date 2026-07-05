Sąd Najwyższy uchylił wyrok po zabójstwie na Nowym Świecie. Szokujący powód!

Sąd Najwyższy uchyla wyrok w sprawie bójki na Nowym Świecie

Łukasz G. i Sebastian W. początkowo usłyszeli zarzut zabójstwa. Groziło im dożywocie. Prokuratura zmieniła jednak kwalifikację czynu. Ostatecznie mężczyźni zostali oskarżeni o udział w bójce, której następstwem była śmierć człowieka. Już w kwietniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał ich na siedem lat więzienia. W październiku tego samego roku wyrok utrzymał Sąd Apelacyjny. Obrońcy złożyli kasację do Sądu Najwyższego i tenże sąd uznał ją za zasadną. Uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i utrzymany przez niego wyrok z 2024 roku. Teraz sprawa wróci do Sądu Okręgowego w Warszawie i zostanie rozpoznana od początku.

Powód był jeden. Obrońcy wskazali, że sąd pierwszej instancji był nienależycie obsadzony, bo w składzie orzekającym była neosędzia. Sąd Najwyższy uznał, że jest to bezwzględna przesłanka odwoławcza, dlatego rozpatrywał kasację wyłącznie pod tym kątem.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził, że sędzia orzekająca w tej sprawie nie spełniała „nawet minimalnego standardu instytucjonalnej bezstronności i niezależności”, wymaganego przez Konstytucję, Europejską Konwencję Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych.

− W związku ze stwierdzeniem zachodzenia tej bezwzględnej przesłanki odwoławczej i to na etapie postępowania przed sądem I instancji, wyrok Sądu Apelacyjnego, a także utrzymany nim w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, należało uchylić wobec Ł.G. Jednocześnie, dostrzegając, że te same względy, co omówione wyżej, odnoszą się również do skazanego w tej samej sprawie S.W., należało uchylić zaskarżony wyrok oraz utrzymany nim w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i co do tego skazanego oraz przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania w postępowaniu I-instancyjnym − czytamy w uzasadnieniu.

Prawomocny wyrok dla trzeciego oskarżonego

Prawomocny pozostaje natomiast wyrok wobec trzeciego oskarżonego, Radosława W. Odpowiadał za utrudnianie śledztwa i został skazany na pięć miesięcy ograniczenia wolności. Nie składał apelacji ani kasacji.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie. Maciej siedział ze znajomymi na ulicy. W pewnym momencie podeszło do nich trzech mężczyzn. Mieli być agresywni i zaczęli zaczepiać koleżanki 29-latka, rzucając w ich stronę kostkami lodu. Chłopak zwrócił im uwagę. Chwilę później wybuchła bójka. Najpierw szarpał się z jednym napastnikiem, ale zaraz dołączyło dwóch kolejnych. Został wciągnięty do bramy przy Nowym Świecie. Jeden z napastników zadał mu sześć ran kłutych ostrym narzędziem. Zmarł zanim dotarł do szpitala.

Zatrzymania i wyroki dla sprawców bójki

Pierwszy z podejrzanych, Łukasz G., został zatrzymany 30 stycznia 2023 roku, osiem miesięcy po zbrodni. O zatrzymaniu Sebastiana W. policja i prokuratura poinformowały w czerwcu 2023 roku. Wcześniej zatrzymano też Dawida M. Po bójce uciekł do Turcji, posługując się dowodem osobistym brata. Został zatrzymany w marcu 2023 roku i sprowadzony do Polski. Prokuratura uznała, że to on zadał Maciejowi śmiertelne ciosy nożem. Na początku czerwca został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo.

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Ekstradycja podejrzanego o zabójstwo na Nowym Świecie