Sąd Najwyższy uchylił wyrok po zabójstwie na Nowym Świecie. Szokujący powód!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-05 16:03

Sprawa głośnego zabójstwa na warszawskim Nowym Świecie znów trafi do sądu. Sąd Najwyższy uchylił wyroki wobec Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych na siedem lat więzienia za udział w bójce zakończonej śmiercią 29-letniego Macieja. Nie chodzi jednak o ocenę dowodów…

Sąd Najwyższy uchyla wyrok w sprawie bójki na Nowym Świecie

Łukasz G. i Sebastian W. początkowo usłyszeli zarzut zabójstwa. Groziło im dożywocie. Prokuratura zmieniła jednak kwalifikację czynu. Ostatecznie mężczyźni zostali oskarżeni o udział w bójce, której następstwem była śmierć człowieka. Już w kwietniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał ich na siedem lat więzienia. W październiku tego samego roku wyrok utrzymał Sąd Apelacyjny. Obrońcy złożyli kasację do Sądu Najwyższego i tenże sąd uznał ją za zasadną. Uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i utrzymany przez niego wyrok z 2024 roku. Teraz sprawa wróci do Sądu Okręgowego w Warszawie i zostanie rozpoznana od początku.

Powód był jeden. Obrońcy wskazali, że sąd pierwszej instancji był nienależycie obsadzony, bo w składzie orzekającym była neosędzia. Sąd Najwyższy uznał, że jest to bezwzględna przesłanka odwoławcza, dlatego rozpatrywał kasację wyłącznie pod tym kątem.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził, że sędzia orzekająca w tej sprawie nie spełniała „nawet minimalnego standardu instytucjonalnej bezstronności i niezależności”, wymaganego przez Konstytucję, Europejską Konwencję Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych.

W związku ze stwierdzeniem zachodzenia tej bezwzględnej przesłanki odwoławczej i to na etapie postępowania przed sądem I instancji, wyrok Sądu Apelacyjnego, a także utrzymany nim w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, należało uchylić wobec Ł.G. Jednocześnie, dostrzegając, że te same względy, co omówione wyżej, odnoszą się również do skazanego w tej samej sprawie S.W., należało uchylić zaskarżony wyrok oraz utrzymany nim w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie i co do tego skazanego oraz przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania w postępowaniu I-instancyjnym − czytamy w uzasadnieniu.

Prawomocny wyrok dla trzeciego oskarżonego

Prawomocny pozostaje natomiast wyrok wobec trzeciego oskarżonego, Radosława W. Odpowiadał za utrudnianie śledztwa i został skazany na pięć miesięcy ograniczenia wolności. Nie składał apelacji ani kasacji.

Przypomnijmy, że do tragedii doszło 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie. Maciej siedział ze znajomymi na ulicy. W pewnym momencie podeszło do nich trzech mężczyzn. Mieli być agresywni i zaczęli zaczepiać koleżanki 29-latka, rzucając w ich stronę kostkami lodu. Chłopak zwrócił im uwagę. Chwilę później wybuchła bójka. Najpierw szarpał się z jednym napastnikiem, ale zaraz dołączyło dwóch kolejnych. Został wciągnięty do bramy przy Nowym Świecie. Jeden z napastników zadał mu sześć ran kłutych ostrym narzędziem. Zmarł zanim dotarł do szpitala.

Zatrzymania i wyroki dla sprawców bójki

Pierwszy z podejrzanych, Łukasz G., został zatrzymany 30 stycznia 2023 roku, osiem miesięcy po zbrodni. O zatrzymaniu Sebastiana W. policja i prokuratura poinformowały w czerwcu 2023 roku. Wcześniej zatrzymano też Dawida M. Po bójce uciekł do Turcji, posługując się dowodem osobistym brata. Został zatrzymany w marcu 2023 roku i sprowadzony do Polski. Prokuratura uznała, że to on zadał Maciejowi śmiertelne ciosy nożem. Na początku czerwca został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo.

Ambulans na sygnale, a nad nim trzy wstawki ze zdjęciami oskarżonych o zabójstwo. O szczegółach sprawy przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 19
Ekstradycja podejrzanego o zabójstwo na Nowym Świecie
Sonda
Jaka powinna być kara za zabójstwo?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZABÓJSTWO
SĄD NAJWYŻSZY