Ciężarna Dominika Serowska z kroplówką w dłoni. Co się stało ukochanej Hakiela?

Dominika Serowska przekazała niedawno radosną nowinę: w mediach społecznościowych, z charakterystycznym poczuciem humoru, obwieściła wszem wobec, że jest w drugiej ciąży. Partnerka Marcina Hakiela, z którym wychowuje już małego synka, cieszy się ciążą, jednak jak to bywa w jej przebiegu - musi na siebie szczególnie uważać. Ostatnio pokazała się pod kroplówką, wzbudzając na pierwszy rzut oka zaniepokojenie. Objaśniła, co dokładnie się stało.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel spodziewają się drugiego dziecka

Po szeroko komentowanym rozstaniu z Katarzyną Cichopek tancerz i choreograf Marcin Hakiel związał się z nową partnerką. Wybraną gwiazdora została Dominika Serowska, którą w 2024 roku poprosił on o rękę. Kilka miesięcy po zaręczynach para powitała na świecie synka, który otrzymał nietypowe imię - Romeo. Szczęśliwi rodzice nie wykluczali powiększenia swojej rodziny, ale jak przyznaje teraz Serowska w rozmowie z "Faktem" - druga ciąża nie była zaplanowana tak szybko. 26 czerwca przyszła mama dwojga dzieci poinformowała w sieci, że wraz z partnerem spodziewa się drugiego potomka. Para zna już jego płeć, ale nie chce jej zdradzać, gdyż póki co nie ma w tej kwestii bezwzględnej pewności.

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Ciężarna partnerka tancerza pod kroplówką. Fani się zaniepokoili

Choć Dominika Serowska zdaje się tryskać energią w kolejnej ciąży, i jej jako przyszłej mamy nie ominęły charakterystyczne dla tego stanu problemy. 4 lipca influencerka opublikowała na instagramowej relacji nagranie, na którym pokazała, jak korzysta ze wsparcia prywatnej opieki medycznej. Na pierwszy rzut oka fani ciężarnej narzeczonej Hakiela mogli się wystraszyć. Serowska na załączonym nagraniu dokładnie jednak opowiada, że niedawno przebyła chorobę i z racji obniżonej odporności zdecydowała się na skorzystanie ze wzmacniających kroplówek, by ze spokojną głową wyruszyć na wczasy. A zatem - to nic poważnego! Pozostaje nam życzyć Dominice dużo zdrowia i udanych wakacji.

"Cześć, kochani. W ciąży mam delikatniejszą odporność i ostatnio trochę chorowałam. Dlatego postanowiłam wesprzeć się przed moimi wakacjami. Zawitała do mnie pomoc medyczna w domowym zaciszu. Pani Jola była u mnie już 40 minut po telefonie, w moim przypadku były to kroplówki nawadniające z elektrolitami i solą fizjologiczną. [...] Jestem zregenerowana i gotowa na wakacje!" - powiedziała ciężarna Dominika Serowska.

Sonda Czy Ty też doświadczałaś trudności zdrowotnych podczas ciąży? Tak, ale nic poważnego Tak i to niestety poważnych Na szczęście nie! Nic nietypowego