Włoch podbije polski parkiet? Polsat zdradza nazwisko kolejnego uczestnika "Tańca z Gwiazdami"

Widzowie poznali już nazwiska sześciu gwiazd nadchodzącej odsłony programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Mimo licznych internetowych spekulacji na temat potencjalnych zdobywców Kryształowej Kuli, twórcy formatu nadal potrafią zaskoczyć publiczność. W porannym paśmie "halo, tu polsat" przekazano najnowsze wieści dotyczące stawki. Na parkiecie zaprezentuje się Matteo Brunetti, będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych kulinarnych twórców internetowych w naszym kraju.

Matteo Brunetti w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Stacja Polsat 5 lipca zaprezentowała kolejną gwiazdę swojego tanecznego show. Jesienią o trofeum w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie rywalizował Matteo Brunetti, który zasłynął w sieci jako kucharz i autor zbioru autorskich włoskich przepisów, a telewizyjna publiczność zna go z formatu "MasterChef". Ten popularny wśród internautów mistrz kuchni posiada polsko-włoskie korzenie, a do kraju nad Wisłą sprowadził się jako ostatni ze swojej najbliższej rodziny. Teraz spróbuje swoich sił w zupełnie nowej roli, tańcząc w telewizyjnym hicie.

Kim jest Matteo Brunetti? Od "MasterChefa" do własnej książki kucharskiej

Matteo Brunetti urodził się w Rzymie, będąc owocem związku Polki i Włocha. Decyzja o przeprowadzce do ojczyzny matki była ściśle związana ze zgłoszeniem do szóstej odsłony telewizyjnego hitu "MasterChef", do którego zgłosił się z własnej inicjatywy, gdy nie udało mu się przekonać do tego brata ani mamy. W kulinarnych zmaganiach wywalczył czwarte miejsce, odpadając na niedługo przed ścisłym finałem. Warto przypomnieć, że historia "Tańca z Gwiazdami" zna już przypadek uczestnika tego show TVN na parkiecie. W 2019 roku po Kryształową Kulę sięgnął triumfator "MasterChefa" Damian Kordas, któremu partnerowała Janja Lesar.

30-letni twórca kulinarny z polsko-włoskim rodowodem otwarcie przyznaje, że czuje się wciąż na młodszy wiek. Jego wielką pasją jest wspólne przygotowywanie potraw z urodzonym w 2019 roku synkiem Leo. Choć jego drogi z matką chłopca rozeszły się, nie ma obecnie jasnych informacji na temat jego życia uczuciowego. Rok 2024 przyniósł mu sukces wydawniczy w postaci debiutanckiej książki "Włoska uczta", obok której tworzy również e-booki oraz nagrywa mnóstwo humorystycznych materiałów wideo o tematyce kulinarnej. Jego internetowa działalność na instagramowym profilu @matteo.brunetti.real przyciągnęła już uwagę blisko pół miliona obserwujących.

"Dla mnie Polska to wakacje i język. Za kuchnią nie przepadałem. Babcia robiła zupy owocowe, placki ziemniaczane, pierogi z jagodami. To nie były moje smaki. [...] Chcę dodać, że 20 lat temu w Polsce nie było zbyt wielu włoskich produktów. Dzisiaj można spokojnie przyrządzać wspaniałe włoskie dania. [...] Kiedyś czułem się Włochem, obywatelem świata, zastrzegałem, że mogę mieszkać wszędzie, tylko nie w Polsce. Ale los mi namieszał. Przyjechałem tutaj tropem 'MasterChefa'" - wyznał w wywiadzie z "Vivą!"

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Jesienna edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Lista uczestników

Zgodnie z oficjalnymi komunikatami produkcji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", w zmaganiach zaplanowanych na jesień 2026 roku zobaczymy następujące postaci:

Helena Englert - aktorka i piosenkarka

Mandaryna - piosenkarka

Andrzej Rosiewicz - piosenkarz

Piotr "Guma" Gumulec - aktor kabaretowy

Krzysztof Kwiatkowski - aktor

Matteo Brunetti - kucharz i influencer

Lista kandydatów pozostaje jeszcze otwarta, a w kuluarach mówi się o ewentualnym dołączeniu takich osób jak Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk, Kuba Szmajkowski oraz Żurnalista. Będzie to już 31. odsłona tego tanecznego formatu w Polsce, a zarazem 19. edycja emitowana na antenie stacji Polsat.

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