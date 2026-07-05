Gorące zdjęcia 49-letniej "Najlepszej polskiej dziennikarki"! Wyjawia, co z rana jest jak śmietana

Bartosz Olszewski
likp
2026-07-05 5:23

Sama się określa "Najlepszą polską dziennikarką", ale to nie jedyne jej zajęcie. Monika Laskowka to także była uczestniczka frikowych gal MMA i popularna infuercerka. 49-latka zachwyca swoją figurą, której pozazdrościć mogłaby jej niejedna nastolatka. W galerii prezentujemy gorące zdjęcia "Najlepszej polskiej dziennikarki", która wyjawia, że "buziak z rana smakuje jak słodka śmietana".

"Najlepsza polska dziennikarka" odkrywa biust i pokazuje nogi

Monika Laskowska już od dłuższego czasu zalicza się do grona popularnych celebrytek. "Najlepsza polska dziennikarka" regularnie pojawia się na rozmaitych eventach, a jej profil na Instagramie śledzony jest przez niemal 150 tys. kont. Monikę Laskowską dobrze znają nie tylko ci, którzy na bieżąco śledzą świat show-biznesu, lecz także fani frikowych gal MMA. "Najlepsza polska dziennikarka" stoczyła dwa pojedynki w klatce - wygrała przez techniczny nokaut z Nikolą Bielą i przegrała z Marianną Schreiber poprzez jednogłośną decyzję sędziów. Laskowska furorę zrobiła też na Gali Fame Awards 2025, gdzie pojawiła się z mocno odkrytym biustem. W tym roku "Najlepsza polska dziennikarka" brylowała też na imprezie Color Party, wydarzeniu organizowanym przez StiflerHub. Tam z kolei można było oglądać jej niezwykle zgrabne nogi. Generalnie cała figura Moniki Laskowskiej robi niesamowite wrażenie. Jej bardzo odważne zdjęcia oglądać można w naszej galerii. 

Galeria: Monika Laskowska, czyli "Najlepsza polska dziennikarka", na gorących zdjęciach

Monika Laskowska na tle okna. Na miniaturze obok pozująca dziennikarka. O jej zdjęciach przeczytasz na SE.
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Monika Laskowska i jej sposób na pogodę. "Najlepsza polska dziennikarka" wspomina o buziaku z rana

"Najlepsza polska dziennikarka" ostatnio podzieliła się też swoim sposobem na niedogodności związane z pogodą.

Kiedy pogoda przestaje mieć wpływ i rządzić moim szczęściem i poczuciem humoru. Bo buziak z rana smakuje jak słodka śmietana. Odkryłam, że kiedy uwolnisz się od zależności od pogody, zaczynam żyć pełnią

- wyznała w mediach społecznościowych Monika Laskowska, a jej wpis spotkał się szerokim odbiorem w internecie. Fani oczywiście zwrócili też uwagę na urodę i figurę 49-latki. 

Jesteś nieziemsko piękna

- podsumował jeden z użytkowników Instagrama. 

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