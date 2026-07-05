Gorące zdjęcia 49-letniej "Najlepszej polskiej dziennikarki"! Wyjawia, co z rana jest jak śmietana

"Najlepsza polska dziennikarka" odkrywa biust i pokazuje nogi

Monika Laskowska już od dłuższego czasu zalicza się do grona popularnych celebrytek. "Najlepsza polska dziennikarka" regularnie pojawia się na rozmaitych eventach, a jej profil na Instagramie śledzony jest przez niemal 150 tys. kont. Monikę Laskowską dobrze znają nie tylko ci, którzy na bieżąco śledzą świat show-biznesu, lecz także fani frikowych gal MMA. "Najlepsza polska dziennikarka" stoczyła dwa pojedynki w klatce - wygrała przez techniczny nokaut z Nikolą Bielą i przegrała z Marianną Schreiber poprzez jednogłośną decyzję sędziów. Laskowska furorę zrobiła też na Gali Fame Awards 2025, gdzie pojawiła się z mocno odkrytym biustem. W tym roku "Najlepsza polska dziennikarka" brylowała też na imprezie Color Party, wydarzeniu organizowanym przez StiflerHub. Tam z kolei można było oglądać jej niezwykle zgrabne nogi. Generalnie cała figura Moniki Laskowskiej robi niesamowite wrażenie. Jej bardzo odważne zdjęcia oglądać można w naszej galerii.

Galeria: Monika Laskowska, czyli "Najlepsza polska dziennikarka", na gorących zdjęciach

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Monika Laskowska i jej sposób na pogodę. "Najlepsza polska dziennikarka" wspomina o buziaku z rana

"Najlepsza polska dziennikarka" ostatnio podzieliła się też swoim sposobem na niedogodności związane z pogodą.

Kiedy pogoda przestaje mieć wpływ i rządzić moim szczęściem i poczuciem humoru. Bo buziak z rana smakuje jak słodka śmietana. Odkryłam, że kiedy uwolnisz się od zależności od pogody, zaczynam żyć pełnią

- wyznała w mediach społecznościowych Monika Laskowska, a jej wpis spotkał się szerokim odbiorem w internecie. Fani oczywiście zwrócili też uwagę na urodę i figurę 49-latki.

Jesteś nieziemsko piękna

- podsumował jeden z użytkowników Instagrama.

Gwiazda TVN z mężem fighterem na Gali Fame Awards 2025. Pokazała nowy nos i odsłoniła piersi!