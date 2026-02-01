49-letnia "Najlepsza polska dziennikarka" z odkrytym biustem na Gali Fame Awards 2025! Niegrzeczne widoki na salonach

Gala Fame Awards 2025 zgromadziła gwiazdy freak-fightów, a uwagę przykuła Monika Laskowska, znana jako "Najlepsza polska dziennikarka", w odważnej kreacji eksponującej biust.

Oprócz Laskowskiej, odważne stylizacje zaprezentowały również Laluna i Maluba, eksponując swoje biusty, a także Marta Linkiewicz w eleganckiej czarnej sukni.

Marcin Najman, "Cesarz" freak-fightów, pojawił się z żoną, prezentując elegancki styl i odbierając nagrody w kategoriach "Osobowość roku" i "Superlegenda FAME".

Monika Laskowska, "Najlepsza polska dziennikarka" z odkrytym biustem na Gali Fame Awards 2025

Monika Laskowska sama siebie nazywa "Najlepszą polską dziennikarką". W zasadzie można powiedzieć, że jest to jej oficjalny przydomek. 49-latka słynie ze zjawiskowej urody i znakomitej sylwetki. Jej obecność na Gali Fame Awards 2025 zdecydowanie nie była przypadkowa. "Najlepsza polska dziennikarka" bowiem ma za sobą dwie frikowe walki na galach Clout MMA. Wygrała przez techniczny nokaut z Nikolą Bielą, a potem przegrała z Marianną Schreiber poprzez jednogłośną decyzję sędziów. Podczas Gali Fame Awards jednak żadnych walk nie było. Co najwyżej pojedynki na stylizację. Ta, którą zaprezentowała Monika Laskowska, zdecydowanie się wyróżniała. "Najlepsza polska dziennikarka" miała na sobie sukienkę z dekoltem, spod którego wystawał jej biust. I to spory kawałek. Niegrzecznych widoków na gali było jednak więcej.

Biusty na Gali Fame Awards 2025: Laluna, Linkiewicz, Maluba

Odważną stylizację wybrała też Laluna, która założyła na siebie obcisły i prześwitujący strój, w którym jej okazałe piersi chyba nie bardzo się mieściły. Inna gwiazda - Maluba - również eksponowała biust, a do tego prawdopodobnie pierwszy raz pojawiła się na salonach po korekcie nosa. Kawałek piersi było też widać u Marty Linkiewicz, która postawiła na elegancką czarną suknię, w której prezentowała się jak wielka dama. Oczywiście Gala Fame Awards 2025 nie mogłaby się odbyć bez "Cesarza", czyli Marcina Najmana. Legendarny freak-fighter na tzw. frikowych Oscarach pojawił się w towarzystwie żony. Para zadała szyku, pokazując, jak należy ubierać się na oficjalne imprezy. Inna sprawa, że Najmanowi nie wypadało się ubrać byle jak. W końcu został laureatem w dwóch kategoriach: "Osobowość roku" i "Superlegenda FAME".

Gala Fame Awards 2025 wyniki:

Zawodnik roku: Alberto Simao

Zawodniczka roku: Sheeya

Walka roku: Dawid Załęcki vs. Michał Materla

Skończenie roku: Tuszol

Odkrycie roku: Bartosz Szachta

Redakcja roku: MMA - bądź na bieżąco

Osobowość roku: Marcin Najman

Zawodnik dekady: Amadeusz "Ferrari" Roślik

Zawodniczka dekady: Marta Linkiewicz

Skończenie dekady: Alan Kwieciński

Walka dekady: Polak vs. Ferrari

Odkrycie dekady: Natan Marcoń

Cytat dekady: Alan Kwieciński

SuperLegenda Superbetu: Marcin Najman