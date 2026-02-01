Wystrojony Marcin Najman z żoną na gali FAME Awards! Takie nagrody odebrał. Wielkie wzruszenie [GALERIA]

- Marcin Najman pojawił się na gali FAME Awards
- Samozwańczy ojciec chrzestny freak-fightów odebrał dwie statuetki
- Nie ukrywał wielkiego poruszenia i dumy z odebrania tytułów
FAME Awards 2025: Marcin Najman w eleganckim smokingu na gali
Marcin Najman był jedną z największych gwiazd uroczystej gali FAME Awards. Słynny zawodnik przybył na wydarzenie w towarzystwie małżonki, a wieczór zakończył z dwoma najważniejszymi wyróżnieniami w swojej karierze freak-fightowej.
Marcin Najman, na co dzień kojarzony z oktagonem i ostrym językiem, tym razem postawił na klasyczną elegancję. 45-latek zaprezentował się w czarnym, dopasowanym smokingu i muszce. Na ściance chętnie pozował do zdjęć z szerokim uśmiechem, obejmując swoją żonę, Julitę, która towarzyszyła mu w tym wyjątkowym dniu.
Stylizacja była idealnie dobrana do okoliczności, bo Najman nie wychodził na scenę na próżno. Kapituła i fani docenili jego wkład w rozwój branży. "El Testosteron" odebrał statuetkę w kategorii Osobowość Roku, pokonując silną konkurencję.
Marcin Najman osobowością roku i Superlegendą FAME
Jednak najważniejszym momentem wieczoru było wręczenie nagrody specjalnej. Marcin Najman został uhonorowany tytułem Superlegendy FAME. To zwieńczenie jego wieloletniej obecności w świecie freak-fightów, którego – jak sam często podkreśla – jest "ojcem chrzestnym".
Odbierając nagrody, Najman nie ukrywał emocji. Twardy zawodnik był wyraźnie poruszony momentem, w którym jego rola w świecie rozrywki sportowej została tak oficjalnie doceniona. Duma mieszała się ze wzruszeniem, co widać było zarówno podczas przemówienia, jak i później, gdy pozował ze zdobytymi trofeami.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć Marcina i Julity Najmanów z gali FAME Awards!