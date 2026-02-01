Ile Novak Djoković zarobił w całej karierze? Zarobki Serba to jakiś kosmos!

Novak Djoković to 24-krotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema, a Australian Open wygrał aż 10 razy. Jednak jego awans do finału to duża niespodzianka. Niespełna 39-letni Serb w ćwierćfinale był już jedną nogą za burtą. Przegrywał z Lorenzo Musettim, ale Włoch doznał kontuzji i skreczował. W półfinale Djoković odrobił straty i po pięciu setach walki pokonał 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 broniącego tytułu Jannika Sinnera. W całym meczu obronił aż 16 z 18 breakpointów! Zrewanżował się Włochowi za serię pięciu porażek.

Tenisista z Belgradu długo ścigał się z Rogerem Federerem i Rafaelem Nadalem o miano najwybitniejszego gracza w historii. Teraz to on jest samodzielnym liderem jeżeli chodzi o liczbę wygranych Szlemów (24). Zarobił też w najwięcej pieniędzy w tenisowych turniejach. W sumie z nagród pieniężnych Novak Djoković uzbierał już ponad 191,2 mln dolarów, dokładnie 191 252 375 dol. I to jeszcze przed startem Australian Open 2026. A do tego dochodzą przecież wpływy z kontraktów reklamowych, dzięki którym serbski gwiazdor też zarabia prawdziwą fortunę.

Novak Djoković ZAROBKI: Ile zarobił w całej karierze?

Novak Djoković zarabia bardzo dużo, ale dużo też rozdaje potrzebującym. Jelena Djoković, żona serbskiego tenisisty, prowadzi fundację charytatywną. "Djoko" wspiera rozwój młodych tenisistów, często przekazuje bardzo duże kwoty na inne ważne cele, a w szczytowym momencie pandemii zachwycił, przelewając okrągły milion euro na służbę zdrowia walczącą w Bergamo ze zbierającym straszne żniwo w 2020 r. Covidem.

Novak Djoković zarobił na korcie 19,25 mln dolarów, co daje mu pierwsze miejsce na finansowej liście wszech czasów ATP. Kolejne pozycje zajmują jego dwaj wielcy rywale. Rafael Nadal z turniejowych premii uzbierał w sumie 134,94 mln dolarów, a Roger Federer - 130,59 mln dol.

