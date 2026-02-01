Novak Djoković i jego żona Jelena. Plotki o kryzysie w małżeństwie okazały się nieprawdą

Novak Djoković i Jelena Ristić chodzili do tej samej szkoły średniej z profilem sportowym. Przyszła żona gwiazdora też grała w tenisa, choć nigdy nie została profesjonalistką, a Novak już wtedy marzył o wielkiej karierze. Początkowo nie byli parą. Novak poznał Jelenę przez wspólnych znajomych z kortów i kręgu tenisowego. Co ciekawe, jak sam wspominał w wywiadzie dla Piersa Morgana w 2025 roku, pierwszy raz usłyszał o Jelenie, gdy jego kolega z klubu tenisowego wygrał ważny mecz juniorskim i zdjął koszulkę, odsłaniając podkoszulek z napisem „Jelena, kocham Cię, to dla Ciebie”. Wszyscy się śmiali, że to „cringe”, a Novak zastanawiał się: „Kim jest ta Jelena?”.

Novak Djoković i Jelena Ristić niedługo potem się poznali – ale wtedy była jeszcze z tamtym chłopakiem, jego znajomym. Przez 4–5 lat pozostawali w luźnej znajomości dzięki wspólnym przyjaciołom. Dopiero około 2005 roku, gdy Novak przeprowadził się do Monte Carlo, a Jelena studiowała we Włoszech na stypendium, zaczęli się spotykać na poważnie. Oboje wspominają ten okres jako bardzo skromny – ledwo stać ich było na bilety lotnicze, więc wymyślali najróżniejsze sposoby, by się widywać. To był czas prawdziwej próby.

Po 8 latach związku, w 2013 roku Novak oświadczył się Jelenie w Monte Carlo. Ślub wzięli 12 lipca 2014 roku w Czarnogórze, kilka dni po triumfie Novaka na Wimbledonie. Ceremonia odbyła się na wyspie Sveti Stefan – kameralna, elegancka, tylko dla najbliższych. Jeszcze w tym samym roku urodził się ich syn Stefan, a w 2017 roku córka Tara.

Dziś, po ponad 20 latach razem, są przykładem lojalności i wsparcia. Jelena jest nie tylko żoną i matką, ale też filantropką (założyła organizację Jelena Djokovic Foundation), architektką wykształcenia i największą cheerleaderką męża. Novak wielokrotnie powtarzał: „Ona jest miłością mojego życia”. Ich związek przetrwał sławę, kontuzje, kontrowersje i presję mediów.

Novak Djoković i jego żona mieli problemy? Doniesienia o kryzysie w małżeństwie

O rzekomych problemach małżeńskich Novaka Djokovicia rozpisywała się już brytyjska prasa. W czasie Wimbledonu. "Małżeństwo Novaka Djokovicia jest pod obserwacją po tym jak Jeleny zabrakło na Wimbledonie, mimo że była w Londynie" - pisał angielski "The Sun". Tenisista z Belgradu wyjaśniał, że jego piękna małżonka po prostu została w ich londyńskim domu, żeby zająć się dziećmi. Mimo to "The Sun" donosił, że gwiazdor z tenisowego kortu i jego małżonka mają problemy małżeńskie. - Jelena zawsze była dla Novaka prawdziwą opoką, ale pojawiły się plotki, że mogą mieć problemy. Nie była na żadnym meczu w czasie Wimbledonu, a to o czymś świadczy, bo przecież wcześniej zawsze przeżywali razem jego sukcesy - wypowiadała się w tekście osoba cytowana jako anonimowe źródło.

