Gwiazda TVN z mężem fighterem na Gali Fame Awards 2025. Pokazała nowy nos i odsłoniła piersi!

Podczas gali Fame Awards 2025, Magdalena Lubacz-Rataj (Maluba), gwiazda TVN, przyćmiła inne celebrytki, prezentując się po operacji nosa i w kreacji eksponującej biust.

Na gali, oprócz Maluby, obecne były m.in. Marta Linkiewicz i Laluna, a także inne znane postacie ze świata sportu i mediów.

Podczas wydarzenia wręczono nagrody w 14 kategoriach, m.in. dla Zawodnika Roku (Alberto), Zawodniczki Roku (Sheeya) i Osobowości Roku (Marcin Najman).

Gala Fame Awards 2025. Gwiazda TVN Maluba zwróciła uwagę wszystkich. Nowy nos i odsłonięty biust

W sobotę, 31 stycznia, sportowy i celebrycki świat emocjonował się Galą Fame Awards 2025. Tym razem nie oglądaliśmy walk zawodników czy "wymiany uprzejmości" na konferencjach, tylko prestiżowe wydarzenie, które epatowało blichtrem. Goście przyszli w strojach wieczorowych. Uwagę zwracała Marta Linkiewicz, która na tzw. frikowych Oscarach wyglądała jak prawdziwa dama. Z kolei Laluna postawiła na obcisły i prześwitujący strój, który eksponował jej okazały biust. Piersi wychodziły też z kreacji gwiazdy TVN Maluby, która na Gali Fame Awards 2025 towarzyszyła swojemu mężowi - Maciejowi Ratajowi, znanemu z walk na frikowych zawodach. I to właśnie Maluba, czyli Magdalena Lubacz-Rataj, zwróciła na siebie największą uwagę. Nie dość, że widać było duży kawałek jej biustu, to jeszcze chyba po raz pierwszy zaprezentowała się na salonach po operacji nosa. Wszyscy patrzyli na gwiazdę TVN!

Gala Fame Awards 2025 wyniki

Gala Fame Awards 2025 pełna była różnego rodzaju celebrytów. Poza Malubą, Laluną i Martą Linkiewicz dostrzec można było takie postacie jak: Monika Laskowska, Adrianna Boj, Marcin Najman, Alan Kwieciński, Piotr Szeliga, Paweł Bomba czy Wojciech Gola. Podczas Gali Fame Awards 2025 przyznano nagrody w 14 kategoriach (tu prezentujemy listę nominowanych). Listę zwycięzców z kolei prezentujemy poniżej, a pod nią znajduje się galeria niezwykłych zdjęć z Gali Fame Awards 2025.

Zawodnik roku: Alberto

Zawodniczka roku: Sheeya

Walka roku: Dawid Załęcki vs. Michał Materla

Skończenie roku: Tuszol

Odkrycie roku: Bartosz Szachta

Redakcja roku: MMA - bądź na bieżąco

Osobowość roku: Marcin Najman

Zawodnik dekady: Amadeusz "Ferrari" Roślik

Zawodniczka dekady: Marta Linkiewicz

Skończenie dekady: Alan Kwieciński

Walka dekady: Polak vs. Ferrari

Odkrycie dekady: Natan Marcoń

Cytat dekady: Alan Kwieciński

SuperLegenda Superbetu: Marcin Najman

Gwiazda TVN i inni na Gali Fame Awards 2025