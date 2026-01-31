Klaudia Adamek wystąpiła na letnich igrzyskach olimpijskich, teraz startuje w zimowych

Takiego przypadku w Polsce jeszcze nie było. Klaudia Adamek jako pierwsza nasza zawodniczka wystąpi zarówno na letnich igrzyskach olimpijskich, jak i na zimowych. Popularność śliczna sportsmenka zdobyła dzięki rywalizacji w sprincie. 27-latka reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, które z powodu pandemii odbyły się nie jak pierwotnie zaplanowano w 2020 roku, tylko rok później. W Japonii Klaudia Adamek wystąpiła w sztafecie 4 x 100 m (razem z Mariką Popowicz-Drapałą, Pauliną Paluch i Pią Skrzyszowską). Trzy lata później podjęła decyzję, która była szokiem w środowisku sportowym. Śliczna zawodniczka postanowiła bowiem zostać... bobsleistką. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę.

Na bobslejowym torze słynąca z urody i znakomitej sylwetki Klaudia Adamek radzi sobie znakomicie. Polka startuje w duecie z Lindą Weiszewski. Panie już odniosły jeden duży sukces. Podczas zawodów Pucharu Europy w Innsbrucku zajęły trzecie miejsce, co dało im kwalifikację na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Nie uszło to uwadze Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Klaudia Adamek pisze historię polskiego sportu. Lekkoatletykę zmieniła na bobsleje i jako pierwszy sportowiec w naszym kraju wystąpi zarówno na letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich.

- zwrócono uwagę w komunikacie.

Na swoim profilu na Instagramie Klaudia Adamek ostatnio pochwaliła się papierem z olimpijską nominacją. Generalnie bobsleistka i lekkoatletka jest aktywna w mediach społecznościowych. Wśród jej fotografii można zobaczyć nie tylko zdjęcia sportowe, lecz także bardziej prywatne. Niektóre są bardzo gorące. Klaudia Adamek pokazuje m.in. zgrabne uda i pośladki. Wszystko widać świetnie! Bez kombinezonu nasza olimpijka wygląda zjawiskowo. Jej ciało prezentuje się fantastycznie. A fani piszą wprost: "Można się zakochać".

