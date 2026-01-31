Akt wandalizmu na terenie ambasady Turcji. Pojawił się napis na murze

Jak przekazał asp. Sobótka, napis na murze pojawił się w godzinach porannych. Funkcjonariusze Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP zauważyli go ok. 8.40, podczas doraźnej kontroli. Dodał, że przedstawiciel ambasady miał pojawić się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 2, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. - Niestety, na miejscu nie ma kamer monitoringu, które zarejestrowałyby zdarzenie, a którymi moglibyśmy się posiłkować - powiedział rzecznik KSP.

