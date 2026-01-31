Akt wandalizmu na terenie ambasady Turcji. Pojawił się napis na murze

W sobotę na murowanym ogrodzeniu ambasady Turcji w Warszawie policjanci zauważyli namalowany czarnym sprayem napis o treści: „Turcja w Rożawie morduje kobiety” - poinformował PAP rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji asp. Kamil Sobótka.

Ambasada Turcji w Warszawie

Autor: Adrian Grycuk - Praca własna/ CC BY-SA 3.0

Jak przekazał asp. Sobótka, napis na murze pojawił się w godzinach porannych. Funkcjonariusze Wydziału Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP zauważyli go ok. 8.40, podczas doraźnej kontroli. Dodał, że przedstawiciel ambasady miał pojawić się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 2, żeby złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. - Niestety, na miejscu nie ma kamer monitoringu, które zarejestrowałyby zdarzenie, a którymi moglibyśmy się posiłkować - powiedział rzecznik KSP.

