Eksplozja w budynku portowym na południu kraju Iranu

2026-01-31 15:30

W budynku na terenie portu Bandar Abbas na południu Iranu nad Zatoką Perską doszło w sobotę do wybuchu - podały media państwowe, nie podając przyczyny zdarzenia. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zaprzeczył pogłoskom, jakoby zginął dowódca marynarki wojennej.

Autor: Roman Yanushevsky/ Shutterstock
  • W sobotę doszło do wybuchu w budynku na terenie portu Bandar Abbas na południu Iranu.
  • Media państwowe nie podały dotąd przyczyny eksplozji.
  • Kilka rannych osób przewieziono do szpitala – poinformowała agencja Irna.
  • Telewizja przekazała, że zniszczone zostały dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku.

Oficjalna agencja Irna podała, że kilka rannych osób zostało przewiezionych do szpitala. Według telewizji wybuch zniszczył dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku, a także kilka samochodów i sklepów. Na miejscu pracują służby ratunkowe i straż pożarna – podała telewizja.

Na razie nie podano, co było przyczyną eksplozji. Wszczęto w tej sprawie śledztwo – powiedział dyrektor generalny ds. zarządzania kryzysowego w prowincji Hormozgan, której stolicą jest Bandar Abbas, Mehrdad Hasanzadeh. Port Bandar Abbas leży w cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu ropy.

Do wybuchu doszło w napiętej sytuacji międzynarodowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump kilkakrotnie groził Iranowi atakiem i skierował do Zatoki Perskiej m.in. lotniskowiec USS Abraham Lincoln.

