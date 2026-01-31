Eksplozja w budynku portowym na południu kraju Iranu

W sobotę doszło do wybuchu w budynku na terenie portu Bandar Abbas na południu Iranu.

Media państwowe nie podały dotąd przyczyny eksplozji.

Kilka rannych osób przewieziono do szpitala – poinformowała agencja Irna.

Telewizja przekazała, że zniszczone zostały dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku.

Na razie nie podano, co było przyczyną eksplozji. Wszczęto w tej sprawie śledztwo – powiedział dyrektor generalny ds. zarządzania kryzysowego w prowincji Hormozgan, której stolicą jest Bandar Abbas, Mehrdad Hasanzadeh. Port Bandar Abbas leży w cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu ropy.

Na razie nie podano, co było przyczyną eksplozji. Wszczęto w tej sprawie śledztwo – powiedział dyrektor generalny ds. zarządzania kryzysowego w prowincji Hormozgan, której stolicą jest Bandar Abbas, Mehrdad Hasanzadeh. Port Bandar Abbas leży w cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu ropy.

Do wybuchu doszło w napiętej sytuacji międzynarodowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump kilkakrotnie groził Iranowi atakiem i skierował do Zatoki Perskiej m.in. lotniskowiec USS Abraham Lincoln.