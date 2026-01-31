Eksplozja w budynku portowym na południu kraju Iranu

- W sobotę doszło do wybuchu w budynku na terenie portu Bandar Abbas na południu Iranu.
- Media państwowe nie podały dotąd przyczyny eksplozji.
- Kilka rannych osób przewieziono do szpitala – poinformowała agencja Irna.
- Telewizja przekazała, że zniszczone zostały dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku.
Oficjalna agencja Irna podała, że kilka rannych osób zostało przewiezionych do szpitala. Według telewizji wybuch zniszczył dwie kondygnacje ośmiopiętrowego budynku, a także kilka samochodów i sklepów. Na miejscu pracują służby ratunkowe i straż pożarna – podała telewizja.
Na razie nie podano, co było przyczyną eksplozji. Wszczęto w tej sprawie śledztwo – powiedział dyrektor generalny ds. zarządzania kryzysowego w prowincji Hormozgan, której stolicą jest Bandar Abbas, Mehrdad Hasanzadeh. Port Bandar Abbas leży w cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu ropy.
Do wybuchu doszło w napiętej sytuacji międzynarodowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump kilkakrotnie groził Iranowi atakiem i skierował do Zatoki Perskiej m.in. lotniskowiec USS Abraham Lincoln.