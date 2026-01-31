Halle Berry to najmlodsza 60-latka świata! Aż trudno uweirzyć

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-01-31 8:00

Trudno uwierzyć, że Halle Berry w czerwcu skończy okrągłe 60 lat. W ostatnią środę pojawiła się na londyńskiej premierze thrillera „Crime 101” i skupiła na sobie całą uwagę. Aktorka zaprezentowała się w czarnym body z głębokim dekoltem oraz długiej, srebrnej spódnicy. Włosy ułożone w lekkie fale i stonowany makijaż podkreślały jej urodę. Na ile lat wyglądała? Jeśli obejrzysz naszą galerię zdjęć, będziesz mógł sam wyrobić sobie zdanie w tej kwestii.

Halle Berry w tym roku kończy 60 lat. Na ostatniej imprezie wyglądała jeszcze młodziej, niż zwykle

Ach, ta Halle Berry! Nie sposób uwierzyć, że amerykańska gwiazda w czerwcu skończy okrągłe 60 lat.  W ostatnią środę pojawiła się na londyńskiej premierze thrillera „Crime 101” i skupiła na sobie całą uwagę. Aktorka zaprezentowała się w czarnym body z głębokim dekoltem oraz długiej, srebrnej spódnicy. Włosy ułożone w lekkie fale i stonowany makijaż podkreślały jej urodę. Na ile lat wyglądała? Jeśli obejrzysz naszą galerię zdjęć, będziesz mógł sam wyrobić sobie zdanie w tej kwestii, ale wiele wskazuje na to, że Halle Berry to obecnie najmłodsza 60-latka świata. Jednak oficjalnie gwiazda przysięga, iż wcale nie walczy z wiekiem: "To nie chodzi o usuwanie zmarszczek. Każdą z nich sobie zapracowaliśmy i to jest w porządku" – podkreślała w rozmowie z Page Six. 

Halle Berry. Za co dostała Oscara? W jakich filmach zagrała?

Halle Berry dostała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie "Czekając na wyrok" z 2001 roku. Z kolei za rolę w filmie "Kariera Dorothy Dandridge" (1999) Halle Berry otrzymała nagrodę Emmy i Złoty Glob. Gwiazdę znamy również z filmów z serii "X-Men" czy z "Flinstonów" (1994). W filmie "Śmierć nadejdzie jutro" z 2002 roku amerykańska gwiazda wcieliła się w rolę partnerki Agenta 007. Karierę zaczynała jednak jako modelka i uczestniczka konkursów piękności w Stanach Zjednoczonych. Jako 19-latka została amerykańską miss nastolatek. Aktorka miała trzech mężów - w 2015 roku rozwiodła się z ostatnim, Olivierem Martinezem. Ze związku z kanadyjskim modelem Gabrielem Aubrym ma 17-letnią córkę Nahlę Ariel Aubry.

Super Express Google News
Sonda
Czy Halle Berry dobrze wygląda?
Quiz. Rozpoznaj aktorki i aktorów z czasów PRL-u po jednym zdjęciu
Pytanie 1 z 10
Co to za aktorka?
Aktorka
VOX: Krzysztof Rutkowski zdradził swój sekret wiecznej młodości
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HALLE BERRY