Halle Berry to najmlodsza 60-latka świata! Aż trudno uweirzyć

Halle Berry w tym roku kończy 60 lat. Na ostatniej imprezie wyglądała jeszcze młodziej, niż zwykle

Ach, ta Halle Berry! Nie sposób uwierzyć, że amerykańska gwiazda w czerwcu skończy okrągłe 60 lat. W ostatnią środę pojawiła się na londyńskiej premierze thrillera „Crime 101” i skupiła na sobie całą uwagę. Aktorka zaprezentowała się w czarnym body z głębokim dekoltem oraz długiej, srebrnej spódnicy. Włosy ułożone w lekkie fale i stonowany makijaż podkreślały jej urodę. Na ile lat wyglądała? Jeśli obejrzysz naszą galerię zdjęć, będziesz mógł sam wyrobić sobie zdanie w tej kwestii, ale wiele wskazuje na to, że Halle Berry to obecnie najmłodsza 60-latka świata. Jednak oficjalnie gwiazda przysięga, iż wcale nie walczy z wiekiem: "To nie chodzi o usuwanie zmarszczek. Każdą z nich sobie zapracowaliśmy i to jest w porządku" – podkreślała w rozmowie z Page Six.

Halle Berry. Za co dostała Oscara? W jakich filmach zagrała?

Halle Berry dostała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie "Czekając na wyrok" z 2001 roku. Z kolei za rolę w filmie "Kariera Dorothy Dandridge" (1999) Halle Berry otrzymała nagrodę Emmy i Złoty Glob. Gwiazdę znamy również z filmów z serii "X-Men" czy z "Flinstonów" (1994). W filmie "Śmierć nadejdzie jutro" z 2002 roku amerykańska gwiazda wcieliła się w rolę partnerki Agenta 007. Karierę zaczynała jednak jako modelka i uczestniczka konkursów piękności w Stanach Zjednoczonych. Jako 19-latka została amerykańską miss nastolatek. Aktorka miała trzech mężów - w 2015 roku rozwiodła się z ostatnim, Olivierem Martinezem. Ze związku z kanadyjskim modelem Gabrielem Aubrym ma 17-letnią córkę Nahlę Ariel Aubry.

halle berry attending the premiere of crime 101 pic.twitter.com/WYWDnCHbIU— 𝓕avs (@favspopculture) January 28, 2026

