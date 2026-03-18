Anita i Adrian ze "ŚOPW" świętują 8. rocznicę ślubu. Mają dodatkowe wspaniałe wieści

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są małżeństwem od 8 lat

Od momentu, w którym Anita Szydłowska oraz Adrian Szymaniak stanęli na ślubnym kobiercu, minęło już dokładnie osiem lat. Zakochani uchodzą za jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów, jakie wykreował hitowy program "Ślub od pierwszego wejrzenia". Przypomnijmy, że zasady tego telewizyjnego eksperymentu opierają się na kojarzeniu nieznajomych na podstawie wnikliwych badań psychologicznych. Wyselekcjonowani kandydaci po raz pierwszy widzą się dopiero w urzędzie stanu cywilnego, zawierając małżeństwo w ciemno. Niewielu widzów dawało im szansę na przetrwanie, jednak ich relacja stanowi najlepszy dowód na skuteczność tego formatu. Dokładnie 18 marca 2026 roku żona opublikowała na Instagramie specjalny wpis celebrujący ich wspólną podróż.

Oni właśnie podejmują najbardziej szaloną decyzję w życiu i biorą prawdziwy ślub z całkowicie obcą osobą! Nie wiedzą, że za 8 lat będą mieli razem dwójkę dzieci, pieska, chomika, będą bardzo szczęśliwi, ale też będą mierzyć się z największym wyzwaniem i chorobą nowotworową, która zbliży ich jeszcze bardziej - napisała w mediach społecznościowych Anita, która dodała nagranie z dnia ślubu.

Ósma rocznica zawarcia małżeństwa stanowiła idealny moment na zaktualizowanie doniesień o obecnej sytuacji medycznej Adriana Szymaniaka. Najistotniejszy jest fakt, że przekazane przez celebrytów komunikaty to wyłącznie bardzo pomyślne wieści!

Dziś nasza rocznica i nie ma nic lepszego niż wieści z rezonansu, że wszystko ze zdrowiem jest stabilnie! Badania wyszły dobrze! - poinformowała szczęśliwa żona Adriana.

Bohater telewizyjnego show mierzy się ze śmiertelnie niebezpieczną dolegliwością. Popularny uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" próbuje pokonać glejaka czwartego stopnia, czyli nowotwór złośliwy charakteryzujący się wyjątkowo fatalnymi rokowaniami. W sieci wciąż trwa dedykowana zbiórka na kosztowne leczenie, a darczyńcy mogą finansowo wesprzeć Adriana Szymaniaka za pośrednictwem specjalnej strony i udostępnionego linku.