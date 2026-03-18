Katarzyna Dowbor cierpi z powodu choroby przyjaciela Stefana. "Dla mnie to trudny czas"

Katarzyna Dowbor przeżywa trudny czas. Jej najukochańszy pies Stefan zmaga się ze śmiertelną chorobą. Piesek cierpi na raka kości, a lekarze dają mu maksymalnie pół roku życia. Możliwe, że będzie żył jeszcze tylko trzy miesiące. Super Express skontaktował się z Katarzyną Dowbor, aby dowiedzieć się, jak radzi sobie w tym skomplikowanym czasie.

"To bardzo trudne. To najukochańszy pies na świecie" - mówiła nam poruszona Katarzyna Dowbor.

"Leki są bardzo drogie"

Katarzynie Dowbor udało się znaleźć najlepszych lekarzy dla Stefana. Choć rokowania nie są dobre, gwiazda nie zamierza oszczędzać na zdrowiu zwierzęcia. Nie ukrywa, że leczenie jest bardzo kosztowne, ponieważ leczenie zwierząt nie jest w żadnym procencie refundowane.

"Stefan ma bardzo dobrze dobrane leki. Bardzo drogie, bo leki weterynaryjne są bardzo drogie. Leczenie zwierząt nie jest refundowane, więc płacę 100 procent" - zdradza Dowbor. "Mam najlepszych lekarzy" - dodała.

Katarzyna Dowbor widzi zmiany w zachowaniu Stefana

Katarzyna Dowbor podzieliła się z nami obserwacją, która bardzo ją porusza. Zauważyła, że odkąd jej piesek Stefan zmaga się ze śmiertelną chorobą, jego zachowanie uległo zmianie. Dziennikarka widzi, że pupil chce okazać jej jak najwięcej miłości.

"Dla mnie to trudny czas, bo choroby się nie cofnie. Zwierzęta czują. On teraz chce strasznie pokazać mi najwięcej siebie. Przychodzi, aby go głaskać i przytulać. W ogóle zauważyłam, że nie lubi, gdy wychodzę z domu. Tak jakby mówił do mnie: bądź ze mną" - mówiła wzruszona Katarzyna Dowbor w rozmowie z Super Expressem.

Jest szansa na radioterapię

Katarzyna Dowbor powiedziała nam, że przed Stefanem kolejny rezonans magnetyczny. Niewykluczone, że będzie mógł przejść jeszcze jedną radioterapię. Będzie to zależało od postępowania choroby i oceny lekarzy.

