Z "Tańca z Gwiazdami" do show konkurencji! Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wystąpią w hicie TVN

Aleksandra Kalita
2026-04-28 17:14

Jesienią ubiegłego roku Katarzyna Zillmann porzuciła tor wioślarski na rzecz parkietu tanecznego. W programie tańczyła u boku Janji Lesar i szybko okazało się, że połączyło ich coś więcej niż tylko wspólne treningi. Okazuje się, że nie zakończyły jeszcze swojej przygody z telewizją i pojawią się w show TVN.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar: Od "Tańca z Gwiazdami" do miłości

Katarzyna Zillmann (30 l.) była jedną z uczestniczek jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie uczyła się tańcem pod okiem Janji Lesar (48 l.). Stworzyły pierwszą jednopłciową parę kobiecą w polskiej wersji programu. Gdy sportsmenka zaczynała rywalizację o Kryształową Kulę była w związku z kajakarką Julią Walczak (25 l.).

Z odcinka na odcinek widzowie zwracali uwagę na chemię, która połączyła Katarzynę Zillmann i Janję Lesar. Pojawiły się komentarze, że połączyło ich coś więcej. Gdy Walczak przestała pojawiać się na widowni "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", plotki zaczęły się nakręcać jeszcze bardziej.

Po jednym z występów obdarzyły się pocałunkiem, ale to ich zachowanie na imprezie po finale "Tańca z Gwiazdami" potwierdziło plotki. Obecnie chętnie pokazują się w swoim towarzystwie i nie kryją przy tym czułych gestów. Okazuje się, że na tanecznym show nie zakończyła się ich przygoda z telewizją.

Zobacz również: Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wtulają się w siebie na ściance. Tancerka błysnęła głębokim dekoltem

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wezmą udział w hicie TVN-u

Obecnie trwają przygotowania do ósmej edycji programu z cyklu "Azja Express". Lista potencjalnych uczestników się wydłuża. Znajdują się na niej również Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. O tym, że sportsmenka i tancerka pojawią się w programie mówi się od pewnego czasu. Jak informował portal Pudelek, otrzymały propozycję, którą poważnie rozważały. Teraz osoba związana z produkcją potwierdziła te doniesienia.

Kasia i Janja pojawią się w programie - cytuje słowa informatora Pudelek.

Wiadomo już, że w "Azja Express" na pewno pojawi się Małgorzata Socha (46 l.)! Nad udziałem mają się również zastanawiać Edyta Herbuś (44 l.) i Michał Danilczuk (33 l.). 

Zobacz również: Oto pierwsi uczestnicy nowego sezonu "Azja Express". Na liście były gwiazdor Polsatu!

Kasia Zillmann ma dość komentarzy o sukienki i szpilki w "Tańcu z Gwiazdami". To ją bardzo denerwuje!
