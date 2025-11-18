Katarzyna Zillmann i Janja Lesar bez hamulców na imprezie. Ręka na pośladkach i namiętny pocałunek to nie koniec

Wicemistrzyni olimpijska Katarzyna Zillmann i Janja Lesar stworzyły pierwszy żeński duet w polskim „Tańcu z Gwiazdami”, wzbudzając medialne emocje.

Udział wicemistrzyni olimpijskiej w programie "Taniec z Gwiazdami" od początku budził wielkie emocje. Katarzyna Zillmann, znana ze swojej siły i determinacji na torze wioślarskim, stworzyła parę z doświadczoną tancerką i choreografką, Janją Lesar. Był to pierwszy żeński duet w historii polskiej edycji programu "TzG", co samo w sobie stanowiło medialne wydarzenie. Panie od pierwszych odcinków pokazały, że łączy je wyjątkowa więź. Ich występy były pełne pasji, namiętności i autentycznych emocji, co tydzień zyskując uznanie jurorów i publiczności. Z czasem ich relacja na parkiecie stawała się coraz bardziej namiętna, a jeden z występów zakończył się pocałunkiem na wizji, co wzbudziło kontrowersje w społeczeństwie.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar - artystyczna kreacja?

W trakcie trwania programu Katarzyna Zillmann była w związku z wioślarką Julią Walczak. Pytana o sceny bliskości z Janją Lesar, sportsmenka tonowała nastroje, podkreślając, że to, co widzowie oglądają na ekranie, to jedynie artystyczna kreacja.

To teatr, choreografia, emocje. Tu się dzieją niesamowite rzeczy, ale dla nas to naturalne. Moja partnerka kibicuje całej tej misji i doskonale rozumie, o co chodzi. To praca, nie powód do zazdrości

– mówiła Zillmann w rozmowie z serwisem Pomponik. Zapewniała również o ogromnym wsparciu, jakie otrzymywała od swojej ówczesnej partnerki, Julii Walczak, która pomagała jej przetrwać trudy treningów.

Koniec starego związku i sceny po finale programu "Taniec z gwiazdami"

Sytuacja jednak uległa diametralnej zmianie... Już po zakończeniu jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" gruchnęła wiadomość o rozstaniu pań. Julia Walczak w krótkim wpisie w mediach społecznościowych ucięła wszelkie spekulacje na temat jej związku z Zillmann, pisząc pod wspólnym nagraniem wymowne: "Nieaktualne jak coś". To potwierdziło krążące od pewnego czasu plotki o rozstaniu pary. Oliwy do ognia dolały zdjęcia z imprezy po finale "Tańca z Gwiazdami". Paparazzi przyłapali Katarzynę Zillmann i Janję Lesar w bardzo czułych objęciach. Panie nie odstępowały się na krok. Nie zabrakło przytulania, trzymania za ręce, namiętnego pocałunku, a nawet ręki na pośladku. To nie wszystko! Dłoń Janji Lesar powędrowała nawet za koszulkę Zillmann. Uwiecznione na zdjęciach sceny nie pozostawiają wątpliwości, że obie panie doskonale czują się w swoim towarzystwie, również poza kamerami i salą treningową. Ciekawe, jak dalej potoczy się przyjacielska relacja?

