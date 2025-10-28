Katarzyna Zillmann wywołała aferę. Te sceny przejdą do historii! Nawet Robert Biedroń reaguje

Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska, występuje w "Tańcu z Gwiazdami" w parze z Janją Lesar, tworząc pierwszą kobiecą parę w polskiej edycji programu.

Podczas jednego z ostatnich występów panie zaprezentowały odważny układ z namiętnymi elementami, w tym pocałunkiem, co wywołało kontrowersje.

Występ podzielił polityków – Robert Biedroń wyraził aprobatę, a Joanna Lichocka skrytykowała go, uznając za niesmaczny i nieodpowiedni dla dzieci.

Katarzyna Zillmann na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" spisuje się znakomicie

Katarzyna Zillmann to kolejna sportsmenka, która bierze udział w show "Taniec z Gwiazdami". Występy wicemistrzyni olimpijskiej są szczególne z innego powodu. Pierwszy raz bowiem w polskiej edycji "TzG" sparowane zostały kobiety. Partnerką na parkiecie Katarzyny Zillmann jest tancerka Janja Lesar, prywatnie narzeczona Krzysztofa Hulboja, który również występował w "Tańcu z Gwiazdami". Wioślarka razem z partnerką w tanecznym show spisują się znakomicie. Niedawno jednak kontrowersje wywołały słowa jurorki Iwony Pavlović.

Ja mam Kasiu jedną prośbę. Oczywiście ty nie musisz, bo ja tu nie jestem od tego, żeby coś ci kazać zrobić. Czy dałabyś się namówić, żeby zatańczyć w jakiejś piękniej sukni, twojego projektu nawet, i w butach na obcasie?

- tak zwróciła się do Katarzyny Zillmann "Czarna Mamba". Wicemistrzyni olimpijska na suknię się nie zdecydowała, ale za to zrobiła coś szokującego! Sceny, które zobaczyliśmy w ostatnim odcinku "TzG" przeszły do historii. Wiele osób jest zachwyconych, a wiele - oburzonych. Wśród pierwszych znalazł się Robert Biedroń, a wśród drugich - posłanka PiS Joanna Lichocka.

"Taniec z Gwiazdami". Namiętny występ Katarzyny Zillmann podzielił polityków

O co chodzi? Tym razem panie nie ograniczyły się do samego tańca. Podczas ich występu nie brakowało namiętnych spojrzeń, a nawet gorącego pocałunku! W sieci wybuchła awantura. Robert Biedroń pod filmikiem z tańca Katarzyny Zillmann zamieścił wyrażające aprobatę ikonki przedstawiające serduszko i ogień. Zupełnie inaczej zareagowała Joanna Lichocka. Posłanka PiS nie kryła oburzenia.

Taniec z gwiazdami, pierwsza para LGBT w historii programu i ich " taniec"... Jak myślicie, ile otrzymały punktów? Niesmaczne, przykre, brak słów, a w dodatku oglądają to dzieci. Czy tak powinien wyglądać profesjonalny program taneczny, który oglądają najmłodsi?

- piekliła się. A wy co sądzicie o występie Katarzyny Zillmann w ostatnim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami"? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

