Jake Paul - dziewczyna. Piękna blondynka to gwiazda sportu! Jutta Leerdam zachwyca

Jake Paul w nocy z 19 na 20 grudnia czasu polskiego stoczy największą walkę w dotychczasowej karierze. Mimo że w listopadzie 2024 pokonał Mike'a Tysona, to właśnie Anthony Joshua będzie prawdziwym wyzwaniem. Amerykanin, który wielką popularność zawdzięcza platformie YouTube, coraz głośniej mówi o mistrzowskich aspiracjach. Starcie z byłym mistrzem świata wagi ciężkiej ma pokazać, jakie są jego możliwości. Teoretycznie Paul porywa się z motyką na słońce, ale ukochana Jutta Leerdam jest z nim na dobre i na złe. Sama najlepiej wie, ile wysiłku i odwagi wymaga od influencera walka z jednym z najlepszych pięściarzy świata.

Joshua – Paul transmisja NA ŻYWO. Gdzie oglądać walkę Joshua – Paul?

Jake Paul i jego dziewczyna Jutta Leerdam - sportowa "power couple"

Związek Paula i Leerdam jest publiczny od marca 2023 roku. Z miejsca Amerykanin i Holenderka stali się jedną z najgorętszych par w świecie sportu. On jest w USA wielką gwiazdą i od dłuższego czasu próbuje się w boksie, ona jest jedną z najlepszych panczenistek świata. W 2022 roku wywalczyła srebro igrzysk olimpijskich w Pekinie na 1000 metrów, a już w lutym powalczy o kolejne medale na IO Mediolan-Cortina 2026. Wcześniej trzyma jednak kciuki za ukochanego w walce z Joshuą.

W marcu tego roku 26-latka przyjęła oświadczyny Paula. Jej narzeczony po wygranej z Tysonem w czerwcu pokonał kolejną legendę - Julio Cesara Chaveza Jr. po 10-rundowej batalii. Czy równie dobrze pójdzie mu z "AJ"? Na to liczy piękna Leerdam, która później w pełni skupi się na ostatnich przygotowaniach do igrzysk. A podczas nich powalczy pewnie o miano "miss IO 2026", bo nie brakuje miłośników jej urody. Bywa nawet nazywana "najpiękniejszą łyżwiarką świata"! Więcej zdjęć Jutty Leerdam znajdziesz w powyższej galerii.