Miss igrzysk 2026 już znamy! Najpiękniejsza łyżwiarka świata powalczy o złoto [ZDJĘCIA]

Jutta Leerdam to postać, która wykracza daleko poza sportowe areny. Z jednej strony holenderska łyżwiarka szybka jest dominującą siłą na dystansie 1000 metrów, z drugiej – ikoną stylu i gwiazdą mediów społecznościowych, regularnie określaną mianem "najpiękniejszej łyżwiarki świata". Ta kombinacja sportowej doskonałości i medialnej popularności czyni ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci biorących udział w tegorocznych igrzyskach olimpijskich we Włoszech.

Najpiękniejsza łyżwiarka świata ma ciało bogini. Na zdjęciach odsłania naprawdę dużo. Potrafi rozpalić zmysły

Jutta Leerdam - najpiękniejsza łyżwiarka świata i miss igrzysk 2026?

Leerdam od najmłodszych lat przejawiała sportowy talent. Zaczynała od hokeja, by w wieku 11 lat poświęcić się łyżwiarstwu szybkiemu. Jej kariera nabrała rozpędu w 2017 roku, kiedy zdobyła tytuł mistrzyni świata juniorów. Od tamtej pory jej kolekcja medali stale się powiększa. Do jej największych sukcesów należy srebrny medal na 1000 metrów zdobyty podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Na tym samym dystansie dwukrotnie sięgała po złoto indywidualnych mistrzostw świata w 2020 i 2023 roku. Na zeszłorocznych MŚ w Hamar wywalczyła srebro na 500 i brąz na 1000 metrów. W Mediolanie jest główną faworytką do złota IO na dłuższym z koronnych dystansów.

Jednak to nie tylko sportowe laury przyciągają uwagę. Z ponad 5 milionami obserwujących na Instagramie, Leerdam jest prawdziwą influencerką, która chętnie dzieli się z fanami zarówno momentami z treningów, jak i z życia prywatnego. Jej związek z amerykańskim youtuberem i bokserem Jakiem Paulem budzi ogromne zainteresowanie mediów na całym świecie. Para często publikuje wspólne zdjęcia, nie szczędząc sobie czułych słów i wzajemnego wsparcia.

Jake Paul - dziewczyna. Piękna blondynka to gwiazda sportu! Jutta Leerdam zachwyca

Holenderka chętnie publikuje też prywatne zdjęcia. Przed obiektywem nie ma oporów i często eksponuje swoje wysportowane ciało, wzbudzając zachwyt milionów fanów. Więcej zdjęć pięknej Jutty Leerdam znajdziesz w powyższej galerii.