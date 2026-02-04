Śmierć Franki w „M jak miłość” wstrząsnęła fanami, a aktorka Dominika Kachlik wyjaśniła powody swojego odejścia.

Kachlik, poza talentem aktorskim, jest wszechstronną sportsmenką, uprawiającą wiele dyscyplin na wysokim poziomie.

Jakie sporty trenuje aktorka i dlaczego postanowiła pożegnać się z popularnym serialem? Sprawdź!

Wiadomość o uśmierceniu postaci Franki Zduńskiej w "M jak miłość" była jednym z najgorętszych tematów dla fanów serialu w ostatnich tygodniach. Widzowie do końca mieli nadzieję, że to tylko plotka, jednak odcinek wyemitowany 3 lutego nie pozostawił złudzeń. Choć na ekranie zobaczyliśmy dramat, odejście z serialu było w pełni świadomą decyzją Dominiki Kachlik, która wcielała się w tę rolę przez blisko sześć lat. Aktorka postawiła na rozwój kariery, w tym na rynkach zagranicznych. Okazuje się jednak, że poza talentem aktorskim, 33-latka może pochwalić się imponującymi umiejętnościami sportowymi, które z pewnością wymagały lat treningów.

Dominika Kachlik to prawdziwa kobieta renesansu. Sport to jej żywioł

Patrząc na listę sportowych pasji Dominiki Kachlik, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z zawodową sportsmenką. Okazuje się, że 33-letnia aktorka to osoba o niezwykłej sprawności fizycznej. Na jej liście talentów na profilach aktorskich w internecie znajduje się wiele dyscyplin, które opanowała na poziomie określanym jako "bardzo dobry". Mowa tu między innymi o badmintonie, siatkówce, pływaniu czy jeździe konnej.

To jednak nie wszystko. Kachlik doskonale czuje się także w sportach zimowych, świetnie radząc sobie na nartach alpejskich oraz na łyżwach, zarówno w jeździe rekreacyjnej, jak i figurowej. W cieplejsze dni z kolei z powodzeniem uprawia żeglarstwo, a także windsurfing. Co więcej, ma za sobą podstawy sztuk walki. Tak szeroki wachlarz umiejętności sportowych jest rzadkością i świadczy o ogromnej dyscyplinie i wszechstronności aktorki.

"To ja pożegnałam się z serialem". Aktorka wyjaśnia powody odejścia

Dominika Kachlik, widząc poruszenie fanów, postanowiła osobiście wyjaśnić powody swojej decyzji. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych poprosiła, by nie winić produkcji za śmierć jej bohaterki.

- Nie obwiniajcie produkcji. Nie strzelajcie po prostu w produkcję w komentarzach, bo to jest absolutnie wszystko moja wina. Ja uznałam, że czas na zmiany i to ja pożegnałam się z serialem - wyjaśniła Dominika Kachlik.

Aktorka podziękowała widzom za ogromne zaangażowanie i wsparcie, podkreślając, że jej celem jest teraz rozwój kariery, również na arenie międzynarodowej. Pojawiła się już w takich produkcjach jak "Martin Scorsese Presents: The Saints" czy "FBI: International".

