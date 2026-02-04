Franka z "M jak miłość" nie żyje. Mało kto wie, że aktorka to sportsmenka z krwi i kości. Lista jej umiejętności robi wrażenie

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-02-04 11:23

Śmierć Franki w serialu "M jak miłość" wstrząsnęła widzami. Dominika Kachlik, wcielająca się w tę rolę, sama podjęła decyzję o odejściu z produkcji, by rozwijać się zawodowo. Choć jej bohaterka odeszła na zawsze, w prawdziwym życiu aktorka jest wulkanem energii. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak wszechstronną jest sportsmenką. Jej umiejętności w wielu dyscyplinach są na bardzo wysokim poziomie.

  • Śmierć Franki w „M jak miłość” wstrząsnęła fanami, a aktorka Dominika Kachlik wyjaśniła powody swojego odejścia.
  • Kachlik, poza talentem aktorskim, jest wszechstronną sportsmenką, uprawiającą wiele dyscyplin na wysokim poziomie.
  • Jakie sporty trenuje aktorka i dlaczego postanowiła pożegnać się z popularnym serialem? Sprawdź!

Wiadomość o uśmierceniu postaci Franki Zduńskiej w "M jak miłość" była jednym z najgorętszych tematów dla fanów serialu w ostatnich tygodniach. Widzowie do końca mieli nadzieję, że to tylko plotka, jednak odcinek wyemitowany 3 lutego nie pozostawił złudzeń. Choć na ekranie zobaczyliśmy dramat, odejście z serialu było w pełni świadomą decyzją Dominiki Kachlik, która wcielała się w tę rolę przez blisko sześć lat. Aktorka postawiła na rozwój kariery, w tym na rynkach zagranicznych. Okazuje się jednak, że poza talentem aktorskim, 33-latka może pochwalić się imponującymi umiejętnościami sportowymi, które z pewnością wymagały lat treningów.

Dominika Kachlik to prawdziwa kobieta renesansu. Sport to jej żywioł

Patrząc na listę sportowych pasji Dominiki Kachlik, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z zawodową sportsmenką. Okazuje się, że 33-letnia aktorka to osoba o niezwykłej sprawności fizycznej. Na jej liście talentów na profilach aktorskich w internecie znajduje się wiele dyscyplin, które opanowała na poziomie określanym jako "bardzo dobry". Mowa tu między innymi o badmintonie, siatkówce, pływaniu czy jeździe konnej.

Przeczytaj także: Oto sekret 56-letniej Jennifer Lopez. Ten zestaw ćwiczeń pozwala jej zachować sylwetkę bogini

To jednak nie wszystko. Kachlik doskonale czuje się także w sportach zimowych, świetnie radząc sobie na nartach alpejskich oraz na łyżwach, zarówno w jeździe rekreacyjnej, jak i figurowej. W cieplejsze dni z kolei z powodzeniem uprawia żeglarstwo, a także windsurfing. Co więcej, ma za sobą podstawy sztuk walki. Tak szeroki wachlarz umiejętności sportowych jest rzadkością i świadczy o ogromnej dyscyplinie i wszechstronności aktorki.

"To ja pożegnałam się z serialem". Aktorka wyjaśnia powody odejścia

Dominika Kachlik, widząc poruszenie fanów, postanowiła osobiście wyjaśnić powody swojej decyzji. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych poprosiła, by nie winić produkcji za śmierć jej bohaterki.

- Nie obwiniajcie produkcji. Nie strzelajcie po prostu w produkcję w komentarzach, bo to jest absolutnie wszystko moja wina. Ja uznałam, że czas na zmiany i to ja pożegnałam się z serialem - wyjaśniła Dominika Kachlik.

Zobacz też: Kim Kardashian i Lewis Hamilton są parą? Legenda F1 i celebrytka spędzili razem weekend

Aktorka podziękowała widzom za ogromne zaangażowanie i wsparcie, podkreślając, że jej celem jest teraz rozwój kariery, również na arenie międzynarodowej. Pojawiła się już w takich produkcjach jak "Martin Scorsese Presents: The Saints" czy "FBI: International".

Dominika Kachlik kocha sport
35 zdjęć
Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody
Pytanie 1 z 10
Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii?
Przeczytaj także:
Beyonce pokazała za dużo ciała podczas wyścigu F1. Lewis Hamilton zaprosił ją d…
SHORT - SZEREMETA - WYWIAD RADIOWY - ESKA - JAKIEJ MUZYKI SŁUCHA
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

M JAK MIŁOŚĆ
DOMINIKA KACHLIK
M JAK MILOŚĆ