Co wydarzy się po zimie 2026? Amerykanie już wiedzą. Ekspert wskazuje, że może to być pierwsza taka wiosna od lat! Niebezpieczne zjawisko na horyzoncie

Co może wydarzyć się wiosną? Meteorolodzy wskazują możliwe scenariusze

Tegoroczna zima wyłamuje się z normy ostatnich lat. Siarczyste mrozy i gruba warstwa zalegającego śniegu dają nadzieje, że początek wiosny będzie nieco inny niż w ostatnich latach. Eksperci wskazują, że faktycznie zmalało ryzyko suszy hydrologicznej. - Oczywiście początek roku jeszcze nie świadczy o tym, jak przebiegnie kolejnych jedenaście miesięcy, ale myślę, że wejście w sezon wiosenny będzie dużo lepsze niż w ubiegłych latach - powiedział PAP prof. Paweł Rowiński, hydrolog i dyrektor Instytutu Geofizyki PAN.

To zdecydowanie dobra wiadomość dla rolników i ogrodników. Topniejąca warstwa śnieżna może jednak przynieść inne zagrożenie, jakim są podtopienia. - W takich warunkach mogą też występować lokalne podtopienia wynikające z samego topnienia śniegu, tam, gdzie zalega go bardzo dużo, a infrastruktura nie jest odpowiednio przystosowana - wskazał Rowiński. - Jeśli będziemy mieli powolne roztopy, czyli nastąpi takie klasyczne przedwiośnie z temperaturą na minusie w nocy, ale lekko na plusie w ciągu dnia, to topnienie będzie następowało wolno. Właściwie byłby to taki wymarzony scenariusz, kiedy gleba zostanie odpowiednio nawilgocona i deficyty wód gruntowych, z którymi zawsze wchodzimy w nowy sezon, będą dużo mniejsze albo nie będzie ich w ogóle - dodał ekspert.

Kiedy przyjdzie wiosna 2026?

Amerykanie opublikowali pierwsze modele pogodowe dotyczące wiosny i lata 2026. Niestety, nie ma w nich dobrych wieści dla Polski. Według modelu sezonowego CFS czeka nas rok pełen skrajności i bardzo kapryśnej pogody. Wiosna 2026 ma upłynąć pod znakiem chłodu, wiatru oraz deszczu. Marzec 2026 będzie deszczowy i często może padać nieprzyjemny śnieg z deszczem. Również kwiecień i maj nie będą lepsze. Synoptycy wskazują, że będą to chłodne miesiące. O grillowaniu na majówkę możemy zapomnieć. W sumie czeka nan chłodna i deszczowa wiosna.