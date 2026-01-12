Wiemy, kiedy przyjdzie wiosna 2026. Po śnieżnej zimie czeka nas kolejne pogodowe apogeum zła? Modele pogodowe na wiosnę 2026 wskazują to wyraźnie

Zima w 2026 roku nie odpuszcza: czekają nas rekordowe mrozy do -20°C i intensywne opady śniegu, a później deszczu.

Od czwartku spodziewana jest odwilż, z temperaturami do 5°C w całym kraju, a w rejonach podgórskich nawet do 10°C.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że wiosna 2026 może być wyjątkowo ciepła, ale również deszczowa.

Chcesz wiedzieć, czy czeka nas szybka wiosna i czy majowe grzyby pojawią się wcześniej? Sprawdź najnowsze prognozy!

Pogoda na najbliższe dni. Rekordowy mróz i jeszcze więcej śniegu

Zima nie odpuszcza. Praktycznie od początku 2026 roku prognozy pogody skupiają się jedynie na opadach śniegu oraz siarczystym mrozie. Przed ostatnie dni w wielu rejonach Polski odnotowano kilkudziesięciu stopniowe mrozy, a to nie koniec. Według zapowiedzi meteorologów zimowa aura utrzyma się przynajmniej do wtorku. W wielu miejscach oznaczać to będzie siarczysty mróz. Na północnym wschodzie kraju termometry mogą wskazać nawet -20 st. C. Cały czas intensywnie będzie padał śnieg. W połowie tygodnia mogą pojawić się także opady zamarzającego deszczu, co sprawi, że warunki na drogach będą bardzo trudne. Od czwartku do Polski ma przyjśc odwilż, która sprawi, że aura bardziej przypominać będzie jesień. Według prognoz w całym kraju temperatury sięgną od 2 do 5 st .C. W rejonach podgórskich może być jeszcze cieplej, a termometry pokażą nawet 10 st. C.

Jak będzie wiosna 2026? IMGW opublikowało pierwsze prognozy

Kiedy nadejdzie wiosna i czy czeka nas długa zima? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Według pierwszych modeli pogodowych wiosna w 2026 roku zaskoczy. Synoptycy wskazują, że marzec 2026 może okazać się ciepły i zdecydowanie ponad normę jeżeli chodzi o temperatury. W ostatnich latach średnia temperatury w marcu wynosiła 3,5 stopnia Celsjusza. Jeżeli prognozy IMGW się sprawdza może czekać na ciepła i szybko wiosna. Niestety, jest też gorsza wiadomość. Te same modele połowę wskazują również większą średnią opadów. Oznacza to, że wiosna 2026 może być ciepła i deszczowa. Taka pogoda sprzyjać będzie wzrostem roślin. Drzewa i krzewy szybciej się zazielenia i mogą pojawić się majowe grzyby w polskich lasach.

Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody obciążone są dużym marginesem błędu. Nie zawsze to, co mówią synoptycy faktycznie się sprawdza. Z bardziej szczegółowymi prognozami należy wstrzymać się do początku 2026 roku.