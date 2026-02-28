Japoński pracownik Castoramy pokazał mi, czym podsypywać hortensje wczesną wiosną. Dzięki temu hortensje zakwitną gigantycznymi kwiatami niczym wielkie arbuzy

W marcu, po zdjęciu zimowych okryć, hortensje potrzebują pierwszego nawożenia, gdy temperatura osiągnie około 10 stopni.

Do wiosennego nawożenia hortensji stosuj nawozy bogate w azot, fosfor i potas, które wspomogą wzrost i kwitnienie.

Wypróbuj domowy nawóz ze zmielonych, suszonych skórek pomarańczy, aby naturalnie zakwasić glebę, odstraszyć szkodniki i dostarczyć roślinie cennych składników odżywczych.

Czym nawozić hortensje na wiosnę?

Marzec to miesiąc, w którym na dobre startuje sezon ogrodniczy. Temperatury najczęściej pozwalają na zdejmowanie zimowych okryć z krzewów i rozpoczyna się pierwsze w sezonie podlewania oraz nawożenie. Agrowłókninę z hortensji można zdejmować, gdy temperatury będą na poziomie około 10 stopni i nie będzie wyraźnych, nocnych przymrozków. Hortensje bukietowe nie wymagają okrywania na zimę dlatego też ich podlewanie warto zacząć nieco wcześniej. Suche zimy mogą niekorzystnie wpływać na krzewy i sprawić, że rośliny nie będą gotowe do okresu kwitnienia. Ogrodnicy wskazują, że pierwsze nawożenie w sezonie powinno wykonać się w marcu. W tym czasie należy zadbać o nawozy, które wzmocnią hortensje oraz poprawią ich odporność na działanie różnych chorób. Do wiosennego nawożenia należy stosować odżywki bogate w azot, fosfor oraz potas. Substancje te aktywnie biorą udział w procesach wzrostu. Przyczyniają się do lepszego zawiązywania pąków oraz wspomagają układ korzeniowy roślin. Azot delikatnie zakwasza glebę, co bardzo lubią hortensje. Krzewy hortensji najlepiej rosną w glebie o pH 5,5-6,0 pH. Odczyn powyżej 7,0 pH może prowadzić do chorób.

Wysusz i zmiksuj - domowy nawóz do hortensji do stosowania wczesną wiosną

Przedwiośnie to pora, w której należy rozpocząć pielęgnację hortensji w ogrodzie. W tym czasie rośliny budzą się do życia i potrzebują zewnętrznego wspomagania oraz wzmocnienia. Naturalnym sposobem na odżywienie hortensji są skórki pomarańczy. Są one bogate w potas, żelazo, cynk i wapń i dodatkowo wspierają procesy zakwaszania gleby. Dodatkowo nawóz ze skórek pomarańczy stymuluje procesy wzrostu oraz kwitnienia oraz poprawia morfologię gleby dając roślinom zapotrzebowanie na mikroelementy. Wystarczy, że skórki pomarańczy pokroisz na małe kawałeczki i włożysz je do piekarnika na 130 st. Susz je w ten sposób przez około 1,5 godziny, a następnie zblenduj je na proszek. Całość przełóż do szczelnego słoika. Co jakiś czas możesz dodawać nowy zapas zmielonych skórek pomarańczy. Gdy rozpocznie się sezon ogrodowy rozsyp proszek wokół hortensji i wymieszaj z glebą. Skórki pomarańczy odstraszą szkodniki, w tym mszyce. Dodatkowo odżywka ta zakwasie glebę i dostarczy hortensji potrzebnych składników odżywczych.

