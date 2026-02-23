"Nabij na pal" i włóż do kopca kreta. Szkodnik ucieknie z popłochem i już nie wróci w tym roku. Humanitarny sposób na pozbycie się kreta z ogrodu

Kret w ogrodzie to zdecydowanie nieproszony gość. Drążone przez niego tunele niszczą trawnik i sprawiają, że mniejsze rośliny przestają rosnąć. Pojawiające się wczesną wiosną kopce na trawniku to znak, że trzeba zacząć działać. Pamiętaj jednak, że kret w Polsce jest zwierzęciem chronionym dlatego też do jego przepędzania należy wykorzystać humanitarne sposoby. Ta domowa metoda odstraszy kreta i sprawi, że już w tym roku nie wróci do Twojego ogrodu.

  • Krety niszczą ogrody, drążąc korytarze i uszkadzając korzenie roślin, a ich obecność objawia się charakterystycznymi kopcami.
  • W Polsce krety są częściowo chronione, jednak można je humanitarnie przeganiać z prywatnych posesji.
  • Skutecznym, ekologicznym sposobem na odstraszenie kretów jest użycie smoły drzewnej, której zapach jest dla nich bardzo drażniący.
  • Chcesz poznać prosty trik, by pozbyć się kreta z ogrodu? Sprawdź, jak to zrobić!

Włóż to do kopca kreta, a szkodnik ucieknie w popłochu. Humanitarny sposób na kreta

Kret to wyjątkowe stworzenie, które potrafi napsuć krwi posiadaczom działek i ogródków. Pojawienie się kreta w ogrodzie objawia się charakterystycznymi kopcami pojawiającymi się na trawniku. Nie tylko niszczą one połacie trawy, ale także wpływają na inne rośliny. Podziemnie korytarze drążone przez krety niszczą układy korzeniowe i doprowadzają do obumierania roślin. Dodatkowo krety podgryzają korzenie i inne elementy roślin. Pojawienie się kreta najczęściej oznacza początek problemów. W Polsce krety znajdują się pod częściową ochroną. Oznacza to, że zwalczanie kretów w ich naturalnym środowisku jest zabronione. Można natomiast pozbywać się szkodników, które wtargnęły na teren prywatny. Wiele osób szuka sposobów, jak skutecznie ale humanitarnie pozbyć się kreta z ogrodu. Jest wiele metod, które pozwalają na przegonienie szkodników. To między innymi wrzucanie do kopców włosów oraz zwierzęcej sierści. Krety tego nie znoszą i uciekają. Innym sposobem jest mocny wywar w czosnku, którego zapach skutecznie przepędza szkodniki. 

Nieco mnie znanym sposobem na pozbycie się kreta z ogrodu jest wykorzystanie smoły drzewnej nazywanej również dziegciem. Jest to ciemna, gęsta substancja powstająca w wyniku destylacji drewna, torfu lub węgla. Smoła drzewna wykorzystywana jest od setek lat i znajduje zastosowanie nie tylko w ogrodnictwie. Jej zapach jest bardzo drażniący dla wielu szkodników, w tym dla kretów oraz nornic. 

Jak wykorzystać smołę drzewną w walce z kretem?

Przygotuj kilka niewielki palików. Wystarczą takie o długości 20-30 centymetrów. Końcówki z jednej strony obficie posmaruj smołą drzewną, a następnie tymi końcami wbij je w ziemię, gdzie widoczne są korytarze lub w świeżo wykopane kopce. W ten sposób zapach będzie się stopniowo rozchodził w glebie i odstraszał nieproszonych gości. Już po kilku dniach można odnotować mniejszą aktywność szkodników w terenie. Co ważne, smoła drzewna jest bezpieczna dla roślin oraz ludzi i możesz ją stosować bezpiecznie przez cały sezon. 

