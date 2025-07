Koniec z kopcami w ogrodzie. Wlałam 2 łyżki do kopca kreta, a zniknął w jedną noc. Pozbyłam się szkodnika z ogrodu raz na zawsze. Domowy sposób na kreta

Wlałam 2 łyżki do kopca kreta, a zniknął w jedną noc

Kret w ogrodzie to prawdziwe utrapienie każdego posiadacza podwórka. Są postrzegane jako szkodniki, gdyż niszczą korzenie roślin, tworzą kopce na trawnikach i uszkadzają systemy nawadniające. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że krety kopiąc tunele w poszukiwaniu pożywienia, spulchniają i napowietrzają glebę, co sprzyja rozwojowi roślin. Tak czy inaczej, kiedy widzimy kopce na trawniku pierwszą myślą, jaka pojawia się w naszej głowie, jest pytanie, jak pozbyć się kreta z ogrodu. Oczywiście z racji na fakt, że są to zwierzęta objęte ochroną, zdecydowanie powinniśmy wybierać humanitarne sposoby na kreta. Dlatego ja wlałam dosłownie po dwie łyżki tego odstraszającego krety płynu do każdego kopca na moim podwórku, a szkodnik wyniósł się z niego raz na zawsze.

Płyn odstraszający krety z ogrodu

Taki płyn odstraszający krety z ogrodu bazuje na nieprzyjemnych dla tych zwierząt zapachu. Kiedy dokuczliwe dla kreta aromaty dotrą do jego wrażliwego węchu, od razu ucieka w bezpieczne miejsce. Dlatego tak ważne jest zaaplikowanie preparatu do każdego kopca - zwłaszcza tych nowopowstałych. A jakich zapachów nie lubią krety? Z pewnością można do nich zaliczyć kawę, czosnek, cebulę, a nawet śledzie. Dlatego warto wykorzystać je w walce z kretami, a wyniosą się z naszego ogrodu raz na zawsze.

Domowy sposób na kreta w ogrodzie. Przepis

Krety mają niezwykle wrażliwy węch, a silne aromaty mogą skutecznie zakłócić ich orientację i zniechęcić do przebywania na danym terenie. Dlatego płyn z kawy i czosnku to prosty, tani i domowy sposób na pozbycie się kretów z Twojego ogrodu. Wykorzystaj ich wrażliwy węch i stwórz aromatyczną barierę, która zniechęci je do buszowania w Twoim ogródku. Jak go przygotować?

Składniki:

1 litr wody,

1 szklanka fusów z kawy (mogą być świeże lub używane),

5-6 ząbków czosnku.

Przygotowanie:

Czosnek obierz i drobno posiekaj lub przeciśnij przez praskę. W dużym garnku zagotuj wodę. Dodaj fusy z kawy i posiekany czosnek do wrzącej wody. Zmniejsz ogień i gotuj na wolnym ogniu przez około 15-20 minut. Zdejmij garnek z ognia i pozostaw do ostygnięcia. Przecedź płyn przez sito lub gazę, aby usunąć fusy z kawy i resztki czosnku. Gotowy płyn przelej do butelki z atomizerem lub konewki.

Taki płyn wlej do każdego kopca na terenie Twojego podwórka, a efekty zobaczysz już następnego dnia. W razie potrzeby stosuj go regularnie, aby zapobiec powrotowi szkodnika.