Zagotuj to w garnku i spryskaj trawnik tam, gdzie pojawia się kret. W jedną noc wypędzisz kreta ze swojego ogrodu. Ekologiczny sposób na kreta

Zgodnie z zapisami ustawy i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej oznacza to, że nie podlega ochronie na terenie: ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych i obiektów sportowych. Kret w warunkach naturalnych może być pożyteczny. Zjada on larwy owadów, dżdżownice i drobne kręgowce. Nieco inna sytuacja jest, gdy kret pojawia się w ogrodzie. W takim przypadku traktowany jest jak szkodnik. Drążone przez niego podziemne tunele i podgryzanie korzeni roślin może doprowadzić do ich obumarcia. Dodatkowo kret niszczy trawnik. Aby pozbyć się kreta z ogrodu najlepiej sięgnąć po sposoby na jego przepędzenie. Istnieje wiele naturalnych sposobów na wypędzenie kreta. Możesz do kretowiska wrzucić ludzkie włosy lub zwierzęcą sierść. Kret tego nie znosi.

Innym, bardzo skutecznym, sposobem na pozbycie się kreta z ogrodu jest mieszanka czosnku oraz olejku rycynowego. Intensywny zapach czosnku działa drażniącą i jest on świetnym odstraszaczem wielu szkodników. Olejek rycynowy drażni układ trawienny kreta i sprawia, że szkodnik traci ochotę do kopania w danym miejscu.

Jak przepędzić kreta przy pomocy czosnku oraz olejku rycynowego?

Przygotuj 5 ząbków czosnku. Obierz je i posiekaj. Wrzuć do 1 l wody i całość gotuj na niewielkim ogniu przez około 10 min. Gdy czosnek puści swój aromat, odstaw garnek i dodaj do niego kilka kropel olejku rycynowego. Gdy mieszanka ostygnie przelej ją do butelki z atomizerem i rozpyl w miejscach, gdzie żeruje kret. Sposób ten stosuj raz na dwa tygodnie, a kret będzie omijał Twój ogród szerokim łukiem.

