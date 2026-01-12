Nowy rok, zdrowy ja! Bezpłatne pokazy kulinarne Thermomix® w całej Polsce

Warsztaty kulinarne ruszają już 17 stycznia w sobotę. W 35 biurach Thermomix® zlokalizowanych na terenie całej Polski (m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Rzeszowie czy Bydgoszczy) o godzinie 12. startują bezpłatne pokazy kulinarne Thermomix®. Wydarzenie jest organizowane pod hasłem: „Zacznij zdrowo, trzymaj zdrowo! Z Thermomix® w noworocznych postanowieniach wytrwasz cały rok!”. Udział w warsztatach to idealny sposób na rozpoczęcie nowego roku prze osoby, których noworocznym postanowieniem jest zdrowe odżywianie!

Postaw na zdrowie

Wraz z początkiem stycznia wiele osób z zapałem rozpoczyna realizację noworocznych planów. Siłownie są przepełnione, na zewnątrz częściej niż zwykle spotkać można biegaczy i kolarzy, a w sklepowych koszykach lądują zdrowe produkty spożywcze. To dobrze, że Polacy są bardziej świadomi wpływu zdrowego odżywiania na zdrowie. Jednak z czasem ich motywacja słabnie, a planowanie i przygotowywanie zbilansowanych i pełnowartościowych posiłków staje uciążliwe i czasochłonne. Jak wytrwać w tym postanowieniu? Przyda Ci się w kuchni pomocnik!

i Autor: Thermomix/ Materiały prasowe

Osobisty asystent kuchenny

Czy wiesz, że za pomocą tylko jednego urządzenia możesz miksować owoce na zdrowy koktajl, blendować warzywa na zupę krem, ugotować rybę na parze, a nawet upiec chleb? To wszystko zrobi za Ciebie Thermomix®. Aby poznać możliwości najnowszego modelu Thermomix® TM7, warto udać się na bezpłatne pokazy kulinarne. Twój osobisty asystent w kuchni precyzyjnie miesza, sieka, gotuje, blenduje i mieli mięso, pozwalając na szybkie i łatwe przygotowanie zdrowych dań i deserów. Mało tego. Dzięki specjalnej aplikacji Cookidoo® zyskujesz dostęp do szerokiego wachlarza zdrowych przepisów, co ułatwia planowanie posiłków. Pokaz kulinarny odbędzie się w otwartej formule - bez żadnych opłat. Sprawdź, czy wydarzenie będzie organizowane Twojej miejscowości na warsztatythermomix.pl.

Jak wytrwać w postanowieniu?

Chcesz mieć więcej czasu dla siebie i jednocześnie zadbać o zdrowie i samopoczucie, uwzględniając zdrową dietę? A może już korzystasz z urządzenia i chcesz wiedzieć, co oferuje nowsza wersja? W takim razie koniecznie weź udział w bezpłatnym pokazie kulinarnym Thermomix®. Przyjdź i zobacz, jak działa urządzenie i jakie są jego największe atuty. Dowiedz się, jak jego obecność w Twojej kuchni wpłynie na Twoją codzienność? Podczas sobotniego wydarzenia doświadczeni Przedstawiciele Handlowi i Liderzy zaprezentują zarówno działanie modelu Thermomix® TM7, jak i możliwości platformy Cookidoo®. Przekonasz się, że planowanie posiłków z dostępem do zdrowych przepisów jest niezwykle wygodne. Z aplikacją utworzysz tygodniowe plany, automatyczne listy zakupów oraz wyszukasz dania niezawierające alergenów. Co ciekawe, podczas pokazu odbędzie się degustacja potraw przyrządzonych w urządzeniu. Jeśli przedstawiona oferta zakupu Cię zainteresuje, możesz od razu nabyć urządzenie lub umówić się na indywidualną prezentację. Dodatkowo na uczestników wydarzenia czekają mininagrody. Sprawdź szczegóły na warsztatythermomix.pl.