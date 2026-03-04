Wpuść 10 kropli do wody i popsikaj sierść psa przed wyjściem z domu. Dla kleszczy będzie niewidzialny. Naturalna ochrona psa przed kleszczami

Kleszcze są aktywne niemal cały rok – poznaj naturalne metody ochrony Twojego psa.

Wpuść kilka kropel do wody i stwórz domowy spray, który odstraszy niebezpieczne pajęczaki.

Dowiedz się, jak prawidłowo sprawdzać psa po spacerze i bezpiecznie usuwać kleszcze.

Chroń swojego pupila naturalnie – sprawdź, jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie!

Naturalna ochrona psa przed kleszczami

Choć przyjęło się, że szczyt aktywności kleszczy przypada na wiosnę i lato, to nie oznacza, że w pozostałych miesiącach możemy całkowicie odpuścić profilaktykę. Coraz łagodniejsze zimy sprawiają, że kleszcze są aktywne praktycznie przez cały rok, nawet w temperaturach powyżej 0 stopni Celsjusza. Dlatego regularne sprawdzanie psa po każdym spacerze powinno stać się nawykiem niezależnie od pory roku. Kleszcze czają się w trawach, krzewach, lasach i parkach. Dlatego przed każdym wyjściem z domu warto zabezpieczyć swojego psa przed kleszczami. Oprócz popularnych obroży, kropli i tabletek, istnieją także naturalne metody wspomagające ochronę przed kleszczami. Specjalne szampony ziołowe czy suplementy diety zawierające czystek lub drożdże piwne, mogą działać odstraszająco na kleszcze. Warto również przygotować naturalny spray na kleszcze na bazie olejku cedrowego, który sprawi, że nasz pies będzie dla owadów dosłownie niewidzialny.

Wpuść 10 kropli do wody i popsikaj sierść psa przed wyjściem z domu, aby zabezpieczyć go przed kleszczami

Niektóre olejki eteryczne działają odstraszająco na kleszcze i wiele innych owadów. Olejek cedrowy działa odstraszająco na kleszcze i pchły. Podobne działanie wykazuje olejek z geranium. To właśnie któryś z tych olejków eterycznych warto wykorzystać w przygotowywaniu naturalnego spreju ochronnego na kleszcze. Wystarczy wpuścić 10 kropli olejku na 100 ml wody i spryskać nim sierść naszego psa przed wyjściem z domu. Tak skutecznie zabezpieczasz go przed atakiem groźnych pajęczaków.

Jak sprawdzać psa, czy nie ma kleszcza?

Przede wszystkich regularnie sprawdzaj sierść psa, szczególnie po spacerach w miejscach, gdzie mogą występować kleszcze. Szczególną uwagę zwróć na obszary takie jak uszy, szyja, pachy, pachwiny i przestrzenie między palcami. Kleszcze mogą być małe (wielkości główki od szpilki) lub większe (wielkości grochu), jeśli zdążyły się już napić krwi. Wówczas możesz wyczuć małe guzki na skórze psa. Pamiętaj, że sposób usunięcia kleszcza ma kluczowe znaczenie. Najczęstszym błędem jest ściskanie ciała kleszcza lub smarowanie go tłuszczem czy alkoholem. Takie działania mogą spowodować, że kleszcz zwymiotuje swoją zawartość do krwiobiegu psa, zwiększając ryzyko zakażenia. Zawsze używaj specjalnych kleszczołapek lub pęsety, chwytając kleszcza jak najbliżej skóry i wykręcając go zdecydowanym ruchem, a nie wyrywając.

