W pierwszych dniach marca podlewaj tym krzewy malin, a latem nie doliczysz się owoców. Domowy nawóz, który zwiększa plony dwukrotnie. Nawożenie malin

Pierwsze wiosenne nawożenie malin jest kluczowe dla ich wzrostu i owocowania.

Postaw na nawozy bogate w azot, potas i fosfor, które pobudzą rośliny do życia.

Odkryj sprawdzony, domowy sposób na odżywienie malin gnojówką z pokrzyw, która zapewni im zdrowy start w sezon!

Pierwsze w sezonie nawożenie malin

Pierwsze w sezonie nawożenie jest bardzo ważne. To właśnie ono odpowiada za procesy wzrostu oraz szybsze zawiązywanie się liści oraz pąków. Ogrodnicy wskazują, że wiosną należy wybierać wieloskładnikowe nawozy płynne o dużej zawartości potasu, fosforu oraz azotu. Szczególnie ten ostatni pierwiastek jest charakterystycznym składnikiem wiosennych nawozów. Wspiera on rozwój liści, a także intensyfikuje i przedłuża okres kwitnienia i owocowania. Nawozy zawierające azot powinny być stosowane najpóźniej do sierpnia. Później należy z niego zrezygnować, aby sztucznie nie przedłużać okresu wegetacji roślin.

Maliny to jedne z najbardziej wymagających roślin owocowych w ogrodzie. Aby prawidłowo kwitły i owocowały powinny być im zapewnione odpowiednie warunki oraz ochrona prze szkodnikami. Maliny w sezonie wegetacyjnym najbardziej narażone są na ataki mszyc, a także choroby grzybowe takie jak: rdza, szara pleśń oraz mączniak prawdziwy.

Jednym z zabiegów wzmacniających krzewy malin przed startem sezonu jest właśnie nawożenie. Ogrodnicy wskazują, że pierwszą dawkę nawozu należy dostarczyć już w marcu, gdy ziemia rozmarza, a pędy zaczynają się rozwijać. W tym czasie potrzebne jest azot pobudzający wzrost oraz potas i fosfor stymulujące układ korzeniowy oraz łodygowy.

Czym nawozić maliny w marcu?

W tym czasie może stosować nawozy bogate w azot, takie jak saletra amonowa lub obornik. Możesz również przygotować prosty, a zarazem skuteczny nawóz z pokrzyw. Pokrzywy są bogate w azot, potas, żelazo i inne mikroelementy, które są niezbędne dla zdrowego rozwoju roślin. Wystarczy zebrać świeże pokrzywy (bez nasion), pociąć je na mniejsze kawałki i zalać wodą w plastikowym wiadrze (proporcje to mniej więcej 1 kg pokrzyw na 10 litrów wody). Całość należy odstawić na około 2-3 tygodnie w zacienione miejsce, regularnie mieszając. Powstanie śmierdząca, ale niezwykle wartościowa gnojówka. Przed użyciem rozcieńcz ją z wodą w proporcji 1:10 i podlewaj maliny u podstawy krzewów, najlepiej co 2-3 tygodnie, aż do momentu kwitnienia. Taka naturalna odżywka nie tylko wzmocni rośliny, ale także poprawi strukturę gleby.