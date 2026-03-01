Nie uwierzysz, gdzie Roman Giertych poznał swoją żonę! Miała wtedy zaledwie 16 lat

Początki znajomości w cieniu polityki

Historia miłości Barbary i Romana Giertychów sięga 1993 roku. To właśnie wtedy, podczas zjazdu Młodzieży Wszechpolskiej, ich drogi skrzyżowały się po raz pierwszy. Ona miała zaledwie 16 lat, on – 22. Jak wspominał po latach polityk, wszystko zaczęło się od życzeń imieninowych, które złożył przyszłej żonie. Mimo dużej odległości – Barbara mieszkała wówczas w Olsztynie, a Roman w Poznaniu – para zdecydowała się pielęgnować uczucie.

Związek na odległość wymagał poświęceń, a przyszły poseł wielokrotnie spędzał długie godziny w pociągu, by spotkać się z ukochaną. Ich miłość przetrwała próbę czasu i odległości, a w 1998 roku para stanęła na ślubnym kobiercu. Para doczekała się trzech córek: Marii, Karoliny i Alicji oraz syna Leona.

Od prawa kanonicznego do kancelarii

Barbara Giertych może pochwalić się ukończeniem dwóch prestiżowych kierunków prawniczych. Zdobyła dyplom z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. To jednak nie wszystko – ukończyła również studia prawnicze na jednym z najlepszych wydziałów w Polsce, zdobywając tytuł magistra prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przełomowym momentem w jej karierze zawodowej był rok 2018. To właśnie wtedy Barbara Giertych dołączyła do zespołu męża, rozpoczynając z nim profesjonalną współpracę.

Jak sama przyznała w wywiadzie dla portalu WP, wspólna praca układa im się bardzo dobrze. Podkreśliła, że w obliczu ogromnej liczby prowadzonych spraw, zaufanie jest kluczowe, a jej mąż może na nią liczyć w stu procentach. - Bardzo dobrze nam się z Romkiem razem pracuje i nie odczuwamy specjalnych trudności z tego tytułu. On kieruje firmą, ale ze względu na olbrzymią liczbę prowadzonych spraw potrzebuje coraz większego zdania się na innych. A do mnie ma, co oczywiste, największe zaufanie – wyznała Barbara Giertych.

