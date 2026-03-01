Natsu bez hamulców. Pokazała zdjęcia kulisów "Tańca z Gwiazdami". Chyba wyciekło zbyt wiele!

Natsu, znana z freak fightów, jest faworytką wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami", która startuje 1 marca.

Tuż przed startem show, Natsu opublikowała na Instagramie zdjęcia zza kulis programu, pokazując m.in. wspólne chwile z partnerem tanecznym Wojciechem Kuciną i innymi uczestnikami.

Zdjęcia Natsu z kulis "Tańca z Gwiazdami" obejmują różnorodne sytuacje, od windy po fizjoterapię, wzbudzając ciekawość, czy produkcja show jest zadowolona z tak obszernej relacji.

Rusza "Taniec z Gwiazdami". Natsu jedną z faworytek show Polsatu

Natsu, Gamou Fall i Sebastian Fabijański - to trójka uczestników wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" mająca przeszłość w freak-fightach. Pierwszy odcinek najnowszej serii show Polsatu odbędzie się już w niedzielę, 1 marca. Z wymienionej trójki wydaje się, że największe szanse na Kryształową Kulę ma Natalia Karczmarczyk, czyli Natsu, która występuje w parze z Wojciechem Kuciną. Przypomnijmy, że doświadczony tancerz w jednej z poprzednich edycji "TzG" tańczył z inną influercerką - Julią Żugaj. Natsu i "Kuciek" tworzą zgrany duet. Widać, że są w dobrej komitywie, co dało się zauważyć choćby na imprezie zapoznawczej przed startem wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Była gwiazda frików do występu w programie podchodzi poważnie i ostro trenuje pod okiem Kuciny. Do tego dochodzi niesamowita uroda, która z dobrym technicznie tańcem może podbić parkiet. Zresztą już teraz oglądając gorące zdjęcia Natsu, produkcja show obawia się, czy publika wytrzyma taki poziom zmysłowości. Tuż przed startem show inflercerka podzieliła się ze swoimi fanami przedstartowymi zdjęciami "Tańca z Gwiazdami" od kulis. Można odnieść wrażenie, że wyciekło zbyt wiele.

Natsu bez hamulców pokazała kulisy programu "Taniec z Gwiazdami"

Natalia Karczmarczyk na swoim profilu na Instagramie opublikowała całą serię fotek. Mamy zdjęcia i w windzie, i z zapiekankami, i na fizjoterapii. Jest nawet zdjęcie eksponującego swoją wyrzeźbioną klatkę piersiową Kuciny, którą z osobliwą miną dotyka Natsu. W kolekcji znajdziemy także fotografię z Gamou Fallem czy z innym uczestnikiem wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami"- Jasperem. Ciekawi jesteśmy, czy produkcja show będzie zadowolona z tego, że influercerka pokazała tak dużo. No ale czego się nie robi dla fanów... Zdjęcia bez hamulców zobaczyć można w naszej galerii.

