Huczna impreza przed startem "Tańca z Gwiazdami". Natsu z Fabijańskim przebili wszystkich! Zdjęcia paparazzi

Wiosenna edycja "Tańca z Gwiazdami" startuje 1 marca, a uczestnicy, m.in. Natsu, Sebastian Fabijański i Małgorzata Potocka, wzięli udział w imprezie integracyjnej w Warszawie.

Na imprezie obecny był Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, a uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje stylizacje.

Natsu wyróżniała się elegancką stylizacją i towarzystwem swojego partnera tanecznego, Wojciecha Kuciny, natomiast stylizacja Fabijańskiego była bardziej osobliwa.

Wiosenna edycja programu "Taniec z Gwiazdami" startuje w niedzielę, 1 marca. Tym razem na parkiecie show Polsatu zobaczymy takie postacie jak: Natsu (Natalia Karczmarczyk), Sebastian Fabijańśki, Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka czy Gamou Fall. Wiadomo, że w rywalizacji o Kryształową Kulę sentymentów nie będzie, ale na razie można się lepiej poznać w przyjemnych okolicznościach. Świetną okazją do integracji była impreza w jednej z warszawskich knajp. Zabawa była przednia, i to mimo sporych różnic wieku pomiędzy niektórymi uczestnikami "TzG". W luźnej atmosferze świetnie czuła się i 72-letnia Małgorzata Potocka, i Natsu (28 l.). Mimo że atmosfera była dość swobodna, gwiazdy musiały jednak pilnować się, żeby nie narobić sobie "siary". Na imprezie z okazji nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" pojawił się bowiem sam Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu.

Natsu i Sebastian Fabijański na imprezie "Tańca z Gwiazdami". Frakfighetrzy mocno się wyróżniali

Gwiazdy na imprezie przy okazji mogły pochwalić się przed swoimi rywalkami i rywalami kreacjami, które wybrały na biesiadę. Wszystkich przebiła wspomniana Natsu. Znana ze zjawiskowej urody i znakomitej figury Natalia Karczmarczyk ubrała się w czerń i rzucającą się w oczy biżuterię. Natsu wyglądała jak milion dolarów. Freakfighterka i inluercerka brylowała w towarzystwie Wojciecha Kuciny, czyli swojego partnera w "Tańcu z Gwiazdami". Widać, że między tą dwójką jest tzw. flow. Z uczestników imprezy wyraźnie wyróżniał się także inny artysta z przeszłością we freak-fightach, czyli Sebastian Fabijański. On jednak wybrał dość osobliwą stylizację. Wyglądał w niej jak dresiarz skrzyżowany z dziadkiem w sanatorium. Ale cóż... Może taka jest teraz moda. Mimo wszystko przy Natsu Sebastian Fabijański wyglądał jak ktoś, kto... na imprezę trafił przypadkowo.

