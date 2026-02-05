Najbardziej gorące zdjęcia Natsu. Natalia Kaczmarczyk pokazuje przód, tył i bok! Niesamowite ciało

W najbliższej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" znów zobaczymy kobietę związaną ze sportem. Co prawda w życiu Natalii Kaczmarczyk, czyli Natsu, raczej nie jest on na pierwszym miejscu, ale przecież influercerka ma za sobą walki w oktagonie. Natsu słynie też z kapitalnej figury i zjawiskowej urody. W naszej galerii zebraliśmy jej najbardziej gorące zdjęcia. Natalia pokazuje przód, tył i bok! Jej ciało jest niesamowite.

  • Natalia Kaczmarczyk (Natsu), influencerka i zawodniczka freak fightów, weźmie udział w programie "Taniec z Gwiazdami".
  • Natsu zyskała popularność dzięki udziałowi w projekcie Team X i walkach w High League, gdzie stoczyła trzy pojedynki.
  • Udział Natsu w programie wpisuje się w tradycję angażowania sportowców do "Tańca z Gwiazdami", a fani z pewnością zwrócą uwagę na jej urodę i figurę.

Natsu w programie "Taniec z Gwiazdami". Kim jest Natalia Kaczmarczyk?

Natsu przebojem weszła w celebrycki światek. 28-latka wielką popularność zdobyła, uczestnicząc w bijącym rekordy popularności w polskim internecie projekcie Team X. Głośno było także o jej związku z Marcinem Dubielem. Para rozstała się w czerwcu 2025 roku. Natalia Kaczmarczyk po tym, jak odeszła z Teamu X, postawiła na karierę solową. Natsu ma niezwykle silną pozycję w intenecie, a jej profil na Instagramie obserwuje 2 mln kont! Nic zatem dziwnego, że produkcja programu "Taniec z Gwiazdami" postanowiła zwerbować celebrytkę. Tym bardziej, że Natsu ma już telewizyjne przetarcie - brała udział m.in. w programie "Królowa przetrwania" emitowanym na antenie TVN, gdzie walczyła z ekstremalnymi warunkami panującymi w dżungli. Miłośnicy freakowych walk z kolei kojarzą Natsu z gal High League.

Natsu w oktagonie. Stoczyła trzy walki

Natalia Kaczmarczyk trzykrotnie wchodziła do oktagonu. Zaczęła od zwycięstwa. W swoim debiucie - na gali High League 1 - pokonała Lexy Chaplin. W rewanżu jednak to Lexy okazała się lepsza. W swoim trzecim pojedynku Natsu przegrała z Agatą Fąk, czyli popularną "Fagatą". Można zatem powiedzieć, że w programie "Taniec z Gwiazdami" Natalia Kaczmarczyk reprezentować będzie dwa światy - sportu i internetu. Jeśli chodzi o występy sportowców, to w "TzG" mają one długą tradycję. Na parkiecie show oglądaliśmy już m.in. Andrzeja Gołotę, Mariusza Pudzianowskiego czy Sylwię Gruchałę. W ostatniej edycji furorę z kolei robiła Katarzyna Zillmann, która - po raz pierwszy w historii polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami" - tańczyła w parze damsko-damskiej (Z Janją Lesar).

Ciekawe, czy Natsu na parkiecie będzie tak dobra jak Zillmann. Na pewno fani zwrócą uwagę za zjawiskową urodę i świetną figurę celebrytki. Jej ciało wydaje się być świetnie przygotowane do tańca. Gorące zdjęcia Natsu prezentujemy w naszej galerii. Mamy ujęcia z przodu, z tyłu i z boku. Te fotki naprawdę rozpalają zmysły. 

