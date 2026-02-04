Śmiertelne potrącenie pieszej przez pociąg w Warszawie. Utrudnienia na kolei

Warszawa: Śmiertelne potrącenie pieszej przez pociąg na Patriotów

Do tragicznego zdarzenia doszło w środowy wieczór, 4 lutego w rejonie ulicy Patriotów na warszawskim Wawrze. Pociąg śmiertelnie potrącił tam kobietę.

Jak informuje, młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, do zdarzenia doszło około godziny 19. Kobieta, której tożsamości dotąd nie ustalono przechodziła przez tory w miejscu oznaczonym. W trakcie została śmiertelnie potrącona przez pociąg PKP InterCity relacji Rzeszów-Piła.

Obsługa pociągu była trzeźwa, na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora, które mają pozwolić ustalić wszystkie okoliczności tej tragedii.

Utrudnienia w ruchu pociągów po potrąceniu na Wawrze

W związku z tym dramatem występują duże utrudnienia w ruchu kolejowym w tym rejonie stolicy. Jak informuje PKP, w wypadku brał udział pociąg 3837/6 (PKP INTERCITY Spółka Akcyjna) relacji Rzeszów Główny - Piła Główna, a do zdarzenia doszło na odcinku Warszawa Falenica - Warszawa Wawer.

Opóźnienia w ruchu pociągów mogą wynieść około 30 minut.

Od godziny 18:40 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM w 1 i 2 strefie biletowej.

Z kolei Szybka Kolej Miejska informuje, że pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Ponadto, pociąg SKM linii S1:

nr 99256/7 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 18:29) do stacji Otwock został odwołany na odcinku Warszawa Wschodnia - Otwock,

nr 99362/3 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 19:59) do stacji Pruszków został odwołany na odcinku Otwock - Warszawa Wschodnia.

Artykuł jest aktualizowany

Śmiertelne potrącenie pieszej przez pociąg na Patriotów. Zobacz galerię zdjęć z miejsca zdarzenia:

11