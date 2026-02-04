Śmiertelne potrącenie pieszej przez pociąg w Warszawie. Utrudnienia na kolei

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-02-04 20:37

W środowy wieczór, 4 lutego doszło do tragicznego zdarzenia na torach w stolicy - pociąg śmiertelnie potrącił kobietę. Wskutek tego zdarzenia dochodzi do zakłóceń w ruchu kolejowym.

Warszawa: Śmiertelne potrącenie pieszej przez pociąg na Patriotów

Do tragicznego zdarzenia doszło w środowy wieczór, 4 lutego w rejonie ulicy Patriotów na warszawskim Wawrze. Pociąg śmiertelnie potrącił tam kobietę. 

Jak informuje, młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, do zdarzenia doszło około godziny 19. Kobieta, której tożsamości dotąd nie ustalono przechodziła przez tory w miejscu oznaczonym. W trakcie została śmiertelnie potrącona przez pociąg PKP InterCity relacji Rzeszów-Piła.

Obsługa pociągu była trzeźwa, na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora, które mają pozwolić ustalić wszystkie okoliczności tej tragedii.

Utrudnienia w ruchu pociągów po potrąceniu na Wawrze 

W związku z tym dramatem występują duże utrudnienia w ruchu kolejowym w tym rejonie stolicy. Jak informuje PKP, w wypadku brał udział pociąg 3837/6 (PKP INTERCITY Spółka Akcyjna) relacji Rzeszów Główny - Piła Główna, a do zdarzenia doszło na odcinku Warszawa Falenica - Warszawa Wawer. 

Opóźnienia w ruchu pociągów mogą wynieść około 30 minut. 

Od godziny 18:40 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM w 1 i 2 strefie biletowej. 

Z kolei Szybka Kolej Miejska informuje, że pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Ponadto, pociąg SKM linii S1:

  • nr 99256/7 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 18:29) do stacji Otwock został odwołany na odcinku Warszawa Wschodnia - Otwock,
  • nr 99362/3 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 19:59) do stacji Pruszków został odwołany na odcinku Otwock - Warszawa Wschodnia.

Artykuł jest aktualizowany 

Śmiertelne potrącenie pieszej przez pociąg na Patriotów. Zobacz galerię zdjęć z miejsca zdarzenia:

Śmiertelne potrącenie pieszej przez pociąg na Patriotów
Galeria zdjęć 11
Miłość odebrała mu rozum! Chciał zrobić zdjęcie dla ukochanej na torach. Mało nie zginął pod pociągiem!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
WARSZAWA POTRĄCENIE
TORY KOLEJOWE
WYPADEK