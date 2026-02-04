Wielka awaria w Warszawie, setki adresów bez ciepła (4.02.2026)

"Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa, ulica Lechicka 12 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła" - czytamy w krótkim komunikacie, który opublikowano 4 lutego. Utrudnienia dla mieszkańców rozpoczęły się ok. godz. 9:30 w środę i mają potrwać do godz. 6:00 w czwartek, 5 lutego.

Ze względu na prowadzone prace wyłączeniem objęto setki adresów, przede wszystkim w Ursusie. Odczuje je część mieszkańców budynków przy ulicach: 1 Maja, Pl. 1905 Roku, Adamieckiego, Bakalarskiej, Balbinki, Balickiej, Bełzy, Bohaterów Warszawy, Borsuczej, Budki Szczęśliwickie, Chrościckiego, Cierlickiej, Czechowicza, Pl. Czerwca 1976 R., Czerwona Droga, Drzymały, Dyrekcyjnej, Dzieci Warszawy, Dąbka, Fajansowej, Gierdziejewskiego, Giserskiej, Habicha, Hejnałowej, Hennela, Herbu Oksza, Instalatorów, Jacka i Agatki, Al. Jerozolimskich, Jutrzenki, Taylora, Keniga, Klinkierowej, Kolorowej, Kompanii AK "Goplana", Kompanii AK "Kordian", Konińskiej, Konotopskiej, Krakowiaków, Krakowskiej, Krańcowej, Lalki, Lechickiej, Magnackiej, Nurzyńskiej, Obrońców Helu, Obywatelskiej, Ogniowej, Orląt Lwowskich, Orzechowej, Plutonu AK "Torpedy", Podborskiej, Posag 7 Panien, Przedpole, Przerwanej, Przy Forcie, Pużaka, Przy Torach, Quo Vadis, Radarowej, Rakietników, Rakowskiej, Elżbiety Rakuszanki, Rynkowej, Równoległej, Sabały, Silnikowej, Siłaczki, Skoroszewskiej, Sosnkowskiego, Starodęby, Szamoty, Szancera, Szybkiej, Wilczyńskiej, Sławka, Słowiczej, Tomcia Palucha, Traktorzystów, Wagonowej, Wapowskiego, Warszawskiej, Wiktoryn, Wiosny Ludów, Wojciechowskiego, Wschodu Słońca, Jagiełły, Zagłoby, Zakątek oraz Łopuszańskiej.

Dokładna lista adresów jest dostępna tutaj.

Jak powiedział rzecznik spółki Veolia Paweł Zbiegniewski, usterkę wykryto już dwa dni temu, ale celowo wstrzymano się z naprawą do momentu delikatnego ocieplenia. - Prace będą prowadzone non stop, tak aby jak najszybciej przywrócić dostawy ciepła dla mieszkańców. Założone przywrócenie dostaw ciepła jest jutro do godz. 6:00 - dodał w rozmowie z Radiem ESKA.

Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Ursus poinformowali natomiast w mediach społecznościowych, że awaria sieci ciepłowniczej wpłynęła na sytuację nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale też w szkołach i przedszkolach. Zastępczyni burmistrza Anna Lewandowska przekazała, że dziewięć szkół podstawowych, dwie szkoły ponadpodstawowe i dziesięć przedszkoli zostanie wyłączonych z zajęć.

Wyjaśniła, że jeśli chodzi o dzieci z klas 1-3, mogą skorzystać z opieki w świetlicach, gdzie zostaną im zapewnione komfortowe warunki. - Jeśli chodzi o przedszkola, prosimy rodziców o rozważenie pozostawienie dzieci w domu, aczkolwiek opieka dla dzieci zostanie zapewniona. Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, to zawieszają one zajęcia i przechodzą na nauczanie zdalne - powiedziała Lewandowska.

Awarie w ośmiu dzielnicach Warszawy

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dodatkowo mieszkańcy Ursusa muszą się też zmagać z awariami sieci wodociągowej, do których doszło przy Obrońców Helu i Kajetańskiej. Awarie dotknęły też Bemowo - ulice Iskry i Irzykowskiego (nadal naprawiana jest awaria przy ulicy Księcia Bolesława), Białołękę - ulica Berensona, Mokotów - ulica Sobieskiego, Wolę - Aleja Jana Pawła II, Włochy - 1 Sierpnia, Śródmieście - Krucza (nadal naprawiana jest awaria przy ulicy Rozbrat). Od wtorku wodociągowcy walczą też z awarią na Targówku, przy ulicy Bogumińskiej.

