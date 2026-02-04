Premiera w Teatrze Capitol. Już 9 lutego nowy spektakl pt. „Bożyszcze kobiet”

Główny bohater, Barney, to pracownik restauracji w średnim wieku. Ma dom, kochającą żonę i z pozoru wiedzie szczęśliwe życie. Jednak czegoś mu w nim brakuje… Barney zaczyna organizować spotkania z przypadkowymi kobietami. Czy zdrada i kłamstwo wyjdą mu na dobre?

Komedia, która rozbawia do łez

Barney postanawia zerwać z rutyną i rozpoczyna życie Casanovy. Organizując schadzki z kobietami, trafia na pełną seksapilu Helen, rozgadaną Bobby oraz na Jenny, która cierpi na depresję. Główny bohater nabiera wprawy w aranżacji spotkań. Na oczach widzów staje się coraz pewniejszy siebie i coraz śmieszniejszy. „Bożyszcze kobiet” to komedia pełna dowcipnych i błyskotliwych dialogów, ale i refleksji – czy zdrada to właściwy sposób na uatrakcyjnienie życia..?

Znakomita obsada

W głównego bohatera wciela się charyzmatyczny Michał Milowicz, który świetnie czuje postać. Obok niego zobaczymy też wyraziste aktorki: w roli Helen – Anetę Zając, jako Bobby – Karolinę Piwosz i Olgę Borys wcielającą się w Jenny. Każda z nich jest inna, nietuzinkowa, zapadająca w pamięć, a to co je łączy to umiejętność wyprowadzenia Casanovy z równowagi! „Bożyszcze kobiet” to świetna propozycja zarówno dla singli, jak i dla osób pozostających w długich związkach. Zarezerwuj bilet na ten pełen humoru spektakl: https://teatrcapitol.pl/spektakl/bozyszcze-kobiet/. Premiera już 9 lutego w Teatrze Capitol.