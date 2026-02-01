Od Teamu X do "Tańca z Gwiazdami". Kim jest Natalia "Natsu" Karczmarczyk?

Ile lat ma Natsu i skąd pochodzi?

Natalia Karczmarczyk urodziła się 11 grudnia 1997 roku, co oznacza, że ma 28 lat. Pochodzi z Warszawy, gdzie od lat mieszka i rozwija swoją karierę. Od początku była związana z mediami społecznościowymi i światem internetu, który szybko stał się jej naturalnym środowiskiem. Przełomowym momentem w karierze Natsu był udział w projekcie Team X, czyli jednym z najpopularniejszych kolektywów influencerów w Polsce. To właśnie tam jej rozpoznawalność gwałtownie wzrosła, a liczba obserwatorów zaczęła iść w miliony.

Po odejściu z Teamu X Karczmarczyk skupiła się na samodzielnej działalności, rozwijając swoje profile na Instagramie, TikToku i YouTube. Jej treści to miks lifestyle’u, mody, urody i codziennego życia, co trafia szczególnie do młodszej publiczności.

Programy telewizyjne i medialna rozpoznawalność

Natalia Karczmarczyk dała się poznać także widzom telewizji. Wzięła udział m.in. w programach typu reality show i formatów rozrywkowych, dzięki czemu dotarła do jeszcze szerszego grona odbiorców – również spoza świata social mediów. Natsu ma na koncie udział w programie "Królowa przetrwania" emitowanym na antenie TVN, gdzie mierzyła się z ekstremalnymi warunkami i rywalizacją w dżungli. Jej udział w show wzbudził duże emocje i był szeroko komentowany w mediach.

Jeszcze większym krokiem w stronę mainstreamu będzie jej udział w "Tańcu z Gwiazdami" na antenie Polsatu. Influencerka zaprezentuje się tam w zupełnie nowej roli i jednocześnie będzie miała szansę dotrzeć do starszej widowni.

Życie prywatne i związki Natsu

Życie prywatne Natsu od lat interesuje fanów i media plotkarskie. Influencerka była związana z Marcinem Dubielem, jednym z najbardziej znanych twórców internetowych w Polsce. Ich relacja należała do najgłośniej komentowanych związków w świecie influencerów, a rozstanie również odbiło się szerokim echem w sieci. Sama Karczmarczyk podkreśla jednak, że stara się dziś bardziej chronić swoją prywatność i skupiać na rozwoju osobistym oraz zawodowym.

Czym dziś zajmuje się Natsu?

Obecnie Natalia Karczmarczyk aktywnie działa jako influencerka i twórczyni internetowa, współpracując z licznymi markami z branży modowej, beauty i lifestyle. Rozwija również własne projekty i konsekwentnie buduje markę osobistą, która wykracza poza jednorazową popularność. Dla wielu młodych odbiorców Natsu pozostaje symbolem drogi "od social mediów do mainstreamu", pokazując, że internet może być początkiem długofalowej kariery.

