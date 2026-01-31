Rodzinna sielanka u Klaudii z „Rolnika”. Pokazała, jak urządziła pokój synka: "Valentyn był zachwycony przy składaniu"

Od narodzin syna życie Klaudii i Valentyna całkowicie się zmieniło. Młodzi rodzice chętnie dzielą się z obserwatorami fragmentami nowej codzienności – bez lukru, ale za to z ogromną czułością. Tym razem Klaudia pokazała wnętrze, w którym ich synek spędza pierwsze dni życia. Na zdjęciach widać jasny, przytulny pokój urządzony w naturalnych barwach. Dominuje drewno, beże i delikatne dodatki, które tworzą atmosferę spokoju i bezpieczeństwa. Całość wygląda minimalistycznie, ale bardzo ciepło – dokładnie tak, jak wyobrażają sobie młodzi rodzice idealne miejsce dla noworodka.

Spokój, światło i domowe ciepło

Klaudia przyznała, że zależało jej na funkcjonalności, ale też na tym, by przestrzeń dawała poczucie otulenia – zarówno dziecku, jak i jej samej.

Baldachim to prawdziwy game changer – daje poczucie spokoju i otulenia, szczególnie na noc.

- wyjaśnia w poście. Nie ma tu przesytu dekoracjami, za to są miękkie tkaniny, subtelne ozdoby i dużo naturalnego światła. Internauci szybko zwrócili uwagę na to, jak harmonijnie wszystko zostało urządzone. W komentarzach pojawiły się głosy zachwytu, gratulacje i słowa wsparcia dla świeżo upieczonej mamy. Zaś młody tata jak zapewnia rolniczka zachwycony był łożeczkiem dla maleństwa, które własnoręcznie złożył:

Był zachwycony przy składaniu – solidne wykonanie, żadnej sklejki, piękne drewno i wszystko idealnie dopasowane.

Zobacz: Wesele Klaudii i Valentyna z „Rolnika” jak z komedii romantycznej. Kwiaty, kryształy i luksusowe menu

Klaudia i Valentyn zostali rodzicamu

Klaudia nie ukrywa, że początki macierzyństwa są dla niej intensywne, ale pełne radości. W swoim wpisie podkreśliła, jak bardzo ceni rzeczy, które ułatwiają codzienność i pozwalają skupić się na tym, co najważniejsze – bliskości z dzieckiem. Zdjęcia z pokoju Mikołaja pokazują nie tylko gustownie urządzone wnętrze, ale też emocje, które towarzyszą młodej mamie. To spokojny, czuły obraz nowego etapu w życiu pary, którą widzowie poznali jeszcze w telewizyjnym programie.

U Klaudii i Valentyna zagościła prawdziwa rodzinna sielanka, a mały Mikołaj już od pierwszych dni otoczony jest troską, miłością i domowym ciepłem