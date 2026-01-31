Daniel Martyniuk przeprasza żonę! Przełomowe słowa i wyznanie. "To wszystko musi się skończyć"

Daniel Martyniuk w sobotę rano zamieścił na Instagramie zaskakującą relację. Choć nagranie trwa kilkadziesiąt sekund, to jego treść zwraca uwagę. Syn Zenka postanowił powiem skierować kilka zdań do swojej do żony. W trakcie nagrania kilkukrotnie pada słowo "przepraszam".

Patrzcie, kto to by cokolwiek myślał. Cały świat się skończył. Przepraszam cię Faustyno. Ja chyba ją kocham. Hehe. Przepraszam cię. To chyba wszystko już musi się skończyć. Przepraszam cię. Kocham ją, nie. Przepraszam

- powiedział w sobotę rano Daniel Martyniuk na Instagramie.

Wypowiedź ma formę urywanych zdań i nie zawiera dodatkowych wyjaśnień. Można się jednak domyślać, że są one reakcją na ostatni wywiad Faustyny Martyniuk w portalu JastrząbPost.

Daniel Martyniuk przeprasza żonę. To reakcja na wywiad?

Kilka dni temu w rozmowie z Karoliną Motylewską z Jastrząb Post Faustyna Martyniuk opowiadała o codziennym życiu z mężem oraz o tym, jak postrzega jego medialny wizerunek. Jak przyznała, dotąd unikała komentowania kontrowersyjnych zachowań Daniela i starała się chronić prywatność rodziny. To był pierwszy raz, kiedy zdecydowała się publicznie poruszyć ten temat.

Mam wrażenie, że Daniel ma takie dwie twarze – przyznaje Faustyna bez ogródek. – Jak jest spokojny, to naprawdę jest fajnym chłopakiem

- mówiła w rozmowie.

Wiele wskazuje na to, że Daniel Martyniuk obejrzał wywiad żony i postanowił coś zmienić w swoim życiu. Na Instagramie kilkukrotnie zwracał się do Faustyny, używając jej imienia. Przepraszał i wyznawał jej miłość.

Po opublikowaniu nagrania Daniel Martyniuk nie zamieścił kolejnych wyjaśnień ani oświadczeń. Na ten moment nie wiadomo, czy nagranie było zapowiedzią dalszych wyjaśnień, czy jednorazową publikacją.

Daniel Martyniuk jednak pojawił się na chrzcie syna! Kilka dni wcześniej wywołał aferę w samolocie