Faustyna Martyniuk jak modelka! Najpierw Daniel pochwalił się nową fryzurą, teraz jego żona zaszalała z metamorfozą

Na instagramowym profilu Faustyny Martyniuk, drugiej żony Daniela Martyniuka i mamy jego syna Floriana, pojawiły się zdjęcia, od których trudno oderwać wzrok. Piękna synowa Zenka Martyniuka pozowała do ujęć ubrana w pastelowy sweter, ale to nie jej strój, a makijaż przyciągnął spojrzenia. Na fotkach widać bowiem Faustynę nie w codziennym wydaniu, a w profesjonalnie wykonanym make-upie. Autorką makijażu jest kosmetyczka z Sierpca.

Żona Martyniuka zrezygnowała z bardzo jasnego blondu i teraz ma na głowie nieco ciemniejszy odcień, a makijaż w odcieniach jasnych brązów świetnie pasuje do karmelowych fal. Jak podoba wam się Faustyna w takim wydaniu?

Faustyna i Daniel Martyniukowie - kryzys?

Nowy wygląd synowej Zenka Martyniuka spotkał się z uznaniem osób, które śledzą jej profil na Instagramie.

"Subtelny makijaż dla pięknej Faustyny" - napisała kosmetyczka.

A inni dodali:

"Piękna", "Przepięknie", "Wow!", "Śliczna kobieta".

Ujęć żony nie znajdziemy jednak na profilu Daniela Martyniuka, który w sieci częściej pokazuje inne kobiety, a jeśli już decyduje się na pochwalenie fotkami partnerki życiowej, to są one zdecydowanie zbyt intymne. W połowie stycznia Daniel opublikował kilkadziesiąt relacji i postów, w których nie krył emocji - wpisy były pełne wulgaryzmów, oskarżeń i osobistych rozliczeń z byłą partnerką, ale nie tylko.

Syn Zenka uderzał także w rodziców, a na koniec w drugą żonę. Ostatecznym przekroczeniem granicy była publikacja bardzo intymnych zdjęć Faustyny, które nigdy nie powinny trafić do przestrzeni publicznej. Internauci po tym wybryku nie oszczędzili Martyniukowi krytycznych komentarzy. Wcześniej intymne ujęcia żony Daniel pokazał w listopadzie 2025 r.

Martyniuk z nową fryzurą

Martyniuk szybko usunął zdjęcia żony, a ostatnio postanowił pokazać w sieci coś zupełnie innego. Na jego instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie... z wizyty u fryzjera. Najpierw Daniel pochwalił się nowym cięciem, a dzień później Faustyna zaprezentowała się w profesjonalnym makijażu. On poddał się metamorfozie u białostockiego barbera, ona u kosmetyczki z Sierpca, która na Instagramie funkcjonuje jako Brysia Beauty.

