"Omnibus - szybcy i mądrzy" z nowym jurorem! Kto zastąpi Romę Gąsiorowską?

W "Omnibusie" obok prowadzącego, Krzysztofa Czeczota, ważną rolę odgrywa dwoje jurorów, którzy na bieżąco komentują przebieg rywalizacji. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami, oceniają odpowiedzi i zwracają uwagę na najciekawsze momenty gry. Ich komentarze dodają programowi energii, a także pomagają widzom jeszcze lepiej śledzić emocjonującą walkę o zwycięstwo.

Piotr Kędzierski w jury "Omnibus – szybcy i mądrzy"

Od 7. odcinka do jury dołączy Piotr Kędzierski - dziennikarz i prezenter znany z błyskotliwego poczucia humoru, refleksu oraz dużej swobody w rozmowie. W duecie z Sebastianem Stankiewiczem stworzy komentatorski tandem pełen energii i nieprzewidywalnych reakcji na to, co dzieje się w studiu. Ich wspólne komentarze i wymiana zdań wprowadzą do programu jeszcze więcej dynamiki i dobrej zabawy.

"Omnibus – szybcy i mądrzy" w TVP1

"Omnibus – szybcy i mądrzy" to dynamiczny turniej wiedzy, w którym – obok erudycji – kluczowe znaczenie mają refleks, pamięć i umiejętność działania pod presją czasu. Program składa się z czterech rund głównych oraz dogrywki, a każda z nich sprawdza inne kompetencje uczestników. Format stworzony przez Woestijnvis dla belgijskiej stacji Play, gdzie emitowany jest pod tytułem "The Smartest Person in the World" i doczekał się już 23. sezonu. Polskim producentem programu jest Rochstar, a za międzynarodową dystrybucję odpowiada belgijski dystrybutor Primitives.

Emisja programu od wtorku do czwartku o godz. 20:30 w TVP1. Program dostępny także w TVP VOD.

