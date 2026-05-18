Przywiązali dwa psy do słupa w lesie i odjechali. Wstrząsające tłumaczenie 19-latków. Co za zwyrodnialcy!

Otwock. Dwa psy porzucone w lesie

Do szokującego odkrycia doszło w rejonie jednego ze skrzyżowań w terenie leśnym w powiecie otwockim. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Otwocku otrzymali informację o dwóch psach przywiązanych do drzewa. Niestety po sprawdzeniu te wieści okazały się prawdziwe. O sprawie została poinformowana policja.

Psy stały się balastem

Psy trafiły do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, a Otwoccy policjanci szybko wpadli na trop osób odpowiedzialnych za porzucenie czworonogów. Była to para nastolatków - 19-latka i jej rówieśnik. Młodzi ludzie zostali szybko zidentyfikowani i zatrzymani. Ich tłumaczenie szokuje.

- Z ustaleń policjantów wynika, że motywem działania młodych ludzi była przeprowadzka. Para, zmieniając miejsce zamieszkania, uznała, że dwa psy stanowią dla nich zbędny balast. Zamiast zapewnić im należytą opiekę lub poszukać nowego domu, wywieźli czworonogi do lasu - przekazał podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. - Przy skrzyżowaniu dróg leśnych, przywiązali psy do słupa. Zwierzęta zostały pozostawione na pastwę losu, bez dostępu do wody, pokarmu w miejscu ograniczającym jakąkolwiek swobodę ruchu - dodał policjant.

Odpowiedzą za znęcanie się nad zwierzętami

Para nastolatków usłyszała zarzuty znęcania się nad zwierzętami, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami, porzucenie zwierzęcia przez właściciela, a w szczególności pozostawienie go w okolicznościach zagrażających jego życiu, jest uznawane za formą znęcania się. O dalszym losie 19-latków zadecyduje sąd.

„Zwierzę to nie rzecz”

Otwoccy policjanci przypominają: zwierzę nie jest rzeczą, którą można wyrzucić, gdy przestaje pasować do naszych planów życiowych!

- Jeśli sytuacja życiowa uniemożliwia dalszą opiekę nad pupilem, należy podjąć odpowiedzialne kroki: poszukać nowej rodziny dla zwierzaka, oddać zwierzę do adopcji lub skontaktować się z organizacjami prozwierzęcymi - wyjaśnił podkom. Patryk Domarecki. - Nie bądźmy obojętni - reagujmy na każdą krzywdę wyrządzaną braciom mniejszym - zaapelował.

