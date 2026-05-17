Tragedia na DK60. Nie żyją dwie osoby

Do potwornego w skutkach wypadku, jak już wcześniej informowaliśmy, doszło w sobotę, 16 maja, około godziny 20:20. Na drodze krajowej nr 60 w miejscowości Huta (gmina Glinojeck) czołowo zderzyły się dwa pojazdy: samochód osobowy marki Ford oraz ciężarowy Mercedes z naczepą. Pierwsze doniesienia mówiły o jednej ofierze śmiertelnej - kierowcy osobówki. Niestety, w niedzielę napłynęły kolejne tragiczne wieści. W szpitalu zmarł 35-letni kierowca ciężarówki.

Nowe, tragiczne informacje potwierdziła aspirant Magda Sakowska z ciechanowskiej policji. W nocy w szpitalu zmarł 35-letni kierowca pojazdu ciężarowego.

"Siła zderzenia była ogromna". Dramatyczna relacja strażaków

Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowały wszystkie służby. Skalę zniszczeń i dramatyzm akcji ratunkowej opisali strażacy z OSP KSRG Glinojeck, którzy brali udział w działaniach.

- Siła zderzenia była ogromna. Samochód osobowy był bardzo mocno zdeformowany. Niestety, kierujący pojazdem osobowym poniósł śmierć na miejscu

- informują strażacy.

Ratownicy stoczyli heroiczną walkę o życie kierowcy ciężarówki. Jak relacjonują, akcja była niezwykle skomplikowana.

- Kierowca pojazdu ciężarowego znajdował się pod naczepą cysterną - przygnieciony elementami zestawu. Działania ratownicze były bardzo trudne i wymagały użycia specjalistycznego sprzętu oraz podnoszenia ciężkiego gabarytu. Po długiej walce od przyjazdu służb ratowniczych, udało się wydostać poszkodowanego

- czytamy w relacji OSP KSRG Glinojeck.

Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

- Mężczyzna był nieprzytomny z zachowanymi funkcjami życiowymi. Natychmiast został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego i przetransportowany na SOR w Ciechanowie. Niestety, mimo długiej walki lekarzy o jego życie, kierowca pojazdu ciężarowego zmarł w szpitalu

- potwierdzają strażacy.

Jak doszło do wypadku? Policja bada przyczyny

Policja pod nadzorem prokuratora bada dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Asp. Magda Sakowska z KPP w Ciechanowie przekazała wstępne ustalenia.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Fordem, jadąc w kierunku Glinojecka, najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd ciężarowy Mercedes z naczepą. Kierowca Forda zginął na miejscu. Jego tożsamość nie została jeszcze potwierdzona. 35-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego, który kierował Mercedesem został przewieziony do szpitala. Niestety mężczyzna również zmarł

- poinformowała policjantka.

Droga w miejscu wypadku była zablokowana przez wiele godzin. Strażacy zakończyli swoje działania przed godziną 3:00 w nocy.

- Po zakończeniu działań ratowniczych, na miejscu pracowali policjanci, technik kryminalistyki oraz prokurator. Po wykonaniu niezbędnych czynności, naszym zadaniem było uprzątnięcie jezdni oraz sorpcja płynów eksploatacyjnych znajdujących się na drodze. Działania straży pożarnej zakończyły się przed godziną 03:00

- przekazują strażacy z OSP KSRG Glinojecki dodają: - Rodzinom oraz bliskim osób, które zginęły w tym tragicznym wypadku, składamy najszczersze wyrazy współczucia.